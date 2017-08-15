«Мріяти по-іншому»: 5 гідних кандидатів на прем’єра

Уряд мрії у нас уже був.

Завжди дотепний та говіркий мій колега Антон Геращенко запитав візії ідеального уряду в деяких депутатів. Оскільки моє прізвище було в цьому переліку, то маю відповісти.

Пункт перший. Уряд мрії у нас уже був. Півтора роки і міністри на чолі з прем'єром, і всі громадяни України мріяли: завдяки прем'єру та його команді відбудуться швидкі реформи, буде розв'язано ситуацію з війною на сході, МВФ видасть мільярди, а західні партнери проведуть нас до штаб-квартир у Брюсселі. Насправді це першорядні задачі в економіці, безпеці та зовнішній політиці, але навіть я кажу про них іронічно, тому що вони виявилися просто рекламними папірцями. Уряд півтора роки експлуатував цю мрію, розтринькав цінний час та ресурси. Щирої дружби з Заходом та наївної віри громадян немає. Країна в гіршій кризі, а прем’єрський рейтинг довіри дефолтний, Президент втратив половину капіталу підтримки. В таких обставинах ми повинні почати мріяти якось по-іншому.

Поки що, аби запобігти катастрофі, новому старому уряду дали шанс вдруге братися до цього ж переліку задач. Хоча марно сподіватися на людей, які зганьбилися на першій спробі. Не змогли — досить. Це ж не акторський майданчик, де знімають безліч дублів. Уряд залишився на позиціях лише завдяки обставинам. Політична криза, вразливість економіки, відсутність кандидатури прем'єра, яка б консолідувала більшість голосів — прагнення уникнути повного краху стало, зокрема, для мене потужним аргументом проти відставки. Під час голосування це переважило бажання після негативної оцінки роботи ще і звільнити з посад.

Проте, після чудесного порятунку Кабміну треба мати на увазі, що у людей є запасу терпіння не більше як на 6-12 місяців, далі — і парламент, і президент будуть змушені піти на дострокові вибори.

Тому пункт другий. Життя країни при всіх кризах завжди покращував конкретний курс реформ і дій, а не магія прізвища. Королі-чудотворці, до яких прикладалися для зцілення від чуми, жили в середньовіччі. Магії не існує — є рецепт змін. Його можна вивчити, взяти з досвіду інших країн і вдосконалити чи віднайти власний. Не у прізвищах треба шукати відповідь на урядову ефективність. Треба курс. Під нього треба брати команду.

Пункт третій і оптимістичний. Можливості створити dream team не треба чекати до виборів (по часу збігатиметься з моментом колапсу економіки, дефолту і політичної коми). Хоча цим лякають, насправді шанс змінити уряд створить той, хто заявить цілісну конкурентну програму дій для уряду нової якості. Достойна сильна альтернатива — програма і відповідна команда з принципово інших людей — це крок до відставки без дострокових виборів. Чистий технократичний хід. З оптимістичної точки зору, чинний уряд треба сприймати як перехідний само до такої якості наступної управлінської команди. Думаю, до питання нового уряду ми повернемося восени, не доводячи до необхідності переобрати всіх.

Сьогодні в колі єврооптимістів обговорювали, як маємо діяти. Поділяючи спільні оцінки, ми збираємося консультуватися з громадянським суспільством і експертним середовищем з приводу проекту такої програми, конкурсу та критеріїв добору до нової урядової команди. Це буде публічний діалог і прозорий процес. Ми будемо працювати над тим, щоб під конкретні реформи, які ми просуваємо в законодавстві і маємо підтримку західних партнерів, знайти принципових та відданих справі професіоналів-виконавців.

Є кілька десятків молодих депутатів, які готові відстояти новий спосіб пошуку талантів на перші посади у виконавчій владі. Ми готові відкрито, разом з громадськістю, відпрацювати в деталях реальний економічний реформаторський курс; ми поки що зберігаємо авторитет і довіру в очах міжнародних партнерів, які вже починають скептично дивитися на «нових реформаторів» з 20-річним бекграундом у «брудній українській політиці».

У режимі відкритості, я переконаний, ми зможемо знайти в нашій країни 5 гідних кандидатів на прем’єра та не менше як по 3 претендентів на віце-прем'єра по євроінтеграції (абсолютно потрібен для координації реформ), на керівництво міністерствами в економічному блоці уряду, Міненергетики, МВС, Мінкультури.

Це буде серйозна матриця із дій, людей та ресурсів, яка має замінити традиційні магічні ритуали пошуку чародіїв та закулісні домовленості .

Автор - Олексій Мушак, народний депутат

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»