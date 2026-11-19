Компанія Apple готує перші розумні окуляри без екрана, які зможуть аналізувати навколишній світ, перекладати розмови та виконувати голосові команди. Головною особливістю пристрою стане інтеграція Siri зі сторонніми застосунками iPhone. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як працюватимуть розумні окуляри Apple

Новинку розробляють під кодовою назвою N50. На відміну від гарнітур доповненої реальності, окуляри не матимуть дисплея, який проєктує зображення перед очима користувача. Основним способом взаємодії стане голосове керування через оновлену Siri.

Камери розмістять безпосередньо в оправі. Вони збиратимуть візуальну інформацію про навколишнє середовище, яку аналізуватиме штучний інтелект. Поруч передбачений світловий індикатор, який попереджатиме оточуючих про роботу камер.

За задумом розробників, окуляри зможуть розпізнавати будівлі, перекладати написи та живі розмови, допомагати орієнтуватися на місцевості й давати підказки залежно від того, на що дивиться людина.

Однак головна ставка Apple – не просто розпізнавання предметів, а можливість виконувати дії у звичних застосунках без використання рук.

Як окуляри замовлятимуть таксі та бронюватимуть ресторани

За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, Apple хоче зробити інтеграцію з наявними застосунками iPhone головною перевагою свого пристрою.

Користувач зможе голосом попросити Siri:

викликати автомобіль через Uber;

забронювати столик у ресторані;

замовити каву;

придбати квитки в кіно;

знайти та купити потрібні товари.

Для цього розробникам не доведеться створювати окремі програми для окулярів. Застосунки працюватимуть на підключеному iPhone, а Siri передаватиме їм голосові команди та виконуватиме необхідні операції.

Крім того, гаджет підтримуватиме відтворення музики, телефонні дзвінки, аудіовиклики FaceTime, сповіщення зі смартфона, календар і нагадування. Передбачено також керування пристроями розумного будинку.

Прототип пристрою фото з відкритих джерел

Коли Apple представить новинку

Компанія планує показати окуляри на Всесвітній конференції розробників WWDC у червні 2027 року. Постачання покупцям може розпочатися до кінця того самого року.

Прототипи пристрою вже мають камери, мікрофони та динаміки. Apple випробовує різні варіанти оправи, кольори й матеріали. За даними Bloomberg, апаратна частина просунулася далі, ніж програмне забезпечення. Саме розробка Siri та систем штучного інтелекту залишається одним із головних викликів, через які графік запуску може змінитися.

Які ще ШІ-пристрої готує Apple

Розумні окуляри – не єдиний напрям, у якому компанія розширює використання штучного інтелекту. Apple також працює над AirPods із вбудованими камерами. Вони не призначатимуться для звичайного фотографування. Сенсори мають передавати Siri інформацію про навколишній світ, щоб голосовий помічник міг краще розуміти запити користувача. Вихід таких навушників попередньо очікують наприкінці 2027 року.

Ще один напрям – перетворення Siri на повноцінного ШІ-помічника, здатного самостійно виконувати складніші завдання. У бета-версії iOS 27.3 Apple вже тестує розширене керування застосунками через голосові команди.

Зокрема, Siri зможе взаємодіяти зі сторонніми сервісами, виконувати операції у програмах та допомагати користувачам із повсякденними справами. Саме ці можливості мають стати основою нової екосистеми пристроїв компанії.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що Apple готує масштабне оновлення Siri. У компанії тестують розширені можливості голосового помічника, зокрема взаємодію зі сторонніми застосунками.