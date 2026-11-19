Зберігати електроенергію у піску, використовувати іржу для роботи акумуляторів і перетворювати звичайні вікна на сонячні панелі – такі рішення можуть стати частиною енергетики майбутнього. Всесвітній економічний форум (WEF) спільно з науковим видавництвом Frontiers представив перелік десяти перспективних технологій, які можуть зробити енергопостачання доступнішим, надійнішим та екологічнішим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на доповідь Всесвітнього економічного форуму.

Дослідження оприлюднили під час кліматичної конференції COP31. Автори відібрали десять розробок із 80 технологій, які аналізували науковці та експерти з десяти країн. Усі вони мають перспективи практичного застосування до 2030 року.

Потреба в нових рішеннях зростає разом зі споживанням електроенергії. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, світовий попит на неї збільшиться майже на 20% у період із 2025-го до 2030 року. Водночас країни прагнуть зменшити залежність від імпортного палива та обмеженої кількості постачальників важливої сировини.

Акумулятори, які працюють завдяки іржі

Замість дорогого літію та кобальту вчені розвивають батареї на основі натрію, цинку та заліза. Окрему увагу привертають залізо-повітряні акумулятори. Під час розряджання залізо взаємодіє з киснем і перетворюється на іржу, а під час заряджання відбувається зворотна реакція.

Такі системи можуть зберігати електроенергію до чотирьох діб. Це допоможе підтримувати мережу в періоди, коли сонячні та вітрові електростанції виробляють мало струму.

Такі батареї можуть зберігати електроенергію приблизно 100 годин. фото: larazon.es

Пісок і цегла накопичуватимуть тепло

Надлишкову електроенергію від сонячних і вітрових станцій можна використовувати для нагрівання піску, цегли або спеціальних матеріалів. Вони накопичують тепло, яке згодом використовують на промислових підприємствах. Наприклад, для виробництва пари чи нагрівання обладнання.

Це дає змогу заводам менше залежати від газу та вугілля. На відміну від звичайних батарей, такі установки зберігають не електрику, а тепло.

Ця технологія може бути особливо важливою для промисловості. фото: Іnsights globalspec

Сонячні панелі вироблятимуть більше електроенергії

Звичайні панелі переважно виготовляють із кремнію. Нова технологія передбачає додавання другого шару – перовскіту, який допомагає вловлювати іншу частину сонячного світла.

Завдяки цьому панелі можуть виробляти більше електроенергії з тієї самої площі. За даними Frontiers, окремі розробки обіцяють до 20% додаткового виробітку. Водночас виробникам ще потрібно підтвердити довговічність таких модулів.

Домашні акумулятори об'єднають у віртуальні електростанції

Тисячі домашніх акумуляторів, електромобілів і навіть розумних термостатів можна об'єднати в одну систему за допомогою спеціального програмного забезпечення. Коли попит на електроенергію зростає, вона координує використання накопичених ресурсів і допомагає підтримувати загальну мережу.

Для цього не потрібно будувати одну велику електростанцію – її функції виконують багато невеликих джерел живлення.

Для роботи віртуальної електростанції не потрібно будувати одну величезну електростанцію – вона об'єднує багато невеликих джерел. фото: Оrennia

Електроенергію передаватимуть між країнами під морем

Спеціальні кабелі, прокладені морським дном, дають змогу передавати електроенергію між державами. Наприклад, якщо одна країна має надлишок електрики від вітру, вона може постачати її туди, де виник дефіцит.

Такі з'єднання допомагають краще використовувати відновлювану енергетику та зменшувати ризик перебоїв у постачанні.

Йдеться про прокладання спеціальних високовольтних кабелів на дні морів. Вони з'єднують електромережі різних країн. фото: revolution energetique

Малі атомні реактори виготовлятимуть на заводах

На відміну від традиційних великих атомних станцій, такі реактори планують виготовляти окремими модулями на заводах, а потім збирати на місці встановлення. Вони можуть забезпечувати стабільну електроенергію для міст, промислових підприємств і віддалених районів.

Однак технологія потребує значних інвестицій, а її економічна ефективність ще має бути підтверджена масштабним використанням.

Замість будівництва величезної атомної електростанції з нуля пропонують виготовляти менші реактори за стандартизованими проєктами на заводах, а потім доставляти їх на місце встановлення фото: chinadailyhk

Сонячні вікна та фасади вироблятимуть електрику

Сонячні елементи можна вбудовувати безпосередньо у скляні вікна, дахи та зовнішні стіни. У результаті будівлі зможуть самостійно виробляти частину електроенергії, не займаючи додаткових земельних ділянок під сонячні станції.

Один із прикладів – міжнародна школа в Копенгагені, фасад якої обладнаний 12 тис. панелей із сонячного скла. Вони забезпечують приблизно половину потреб закладу в електроенергії.

Скло у вікні може одночасно пропускати світло та виробляти електроенергію. фото: Аrchdaily

Плавучі вітряки встановлюватимуть далеко від узбережжя

Звичайні морські вітротурбіни закріплюють на дні, тому їх складно встановлювати на великій глибині. Нові конструкції розміщують на плавучих платформах, які утримуються спеціальними тросами та якорями.

Це відкриває можливість використовувати сильніші вітри далеко від узбережжя, зокрема на глибині понад 300 м.

Нова технологія передбачає встановлення турбін на плавучих платформах. Їх утримують на місці спеціальні троси та якорі. фото: Windfloat atlantic

Нові літієві батареї стануть легшими та місткішими

Дослідники працюють над літій-сірчаними та твердотільними акумуляторами. Перші використовують сірку замість частини дорогих компонентів, зокрема нікелю та кобальту.

У других замість звичайної рідкої речовини всередині застосовують твердий матеріал. Це може зробити акумулятори компактнішими, місткішими та менш схильними до займання. Такі розробки особливо важливі для електромобілів, безпілотників та інших пристроїв, де важливі невелика вага й тривала робота.

Літієві акумулятори залишаться важливими, але вчені шукають способи зробити їх ефективнішими. фото: psi.ch

Цемент із глини та вапняку забруднюватиме менше

Виробництво звичайного цементу потребує високих температур і супроводжується значними викидами вуглекислого газу. Нова технологія передбачає заміну майже половини клінкеру – основного компонента цементу – спеціально обробленою глиною та вапняком.

За оцінкою авторів дослідження, це може скоротити викиди до 40%. Такий матеріал уже використовують у будівництві в різних країнах.

Нагадаємо, Україна також розвиває системи накопичення електроенергії. У вересні 2026 року набули чинності спрощені правила підключення таких установок до електромереж. Вони дають змогу гнучкіше визначати потужність для споживання та передачі електрики.