У Словаччині тисячі громадян вийшли на вулиці, вимагаючи змінити політичний курс країни та виступаючи проти зближення уряду з Росією. Наймасовіша акція відбулася у столиці – за оцінками організаторів, у Братиславі зібралися близько 25 тис. людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Протести відбулися у вівторок, 17 листопада, у річницю Оксамитової революції 1989 року. Тоді масові демонстрації в Чехословаччині призвели до падіння комуністичного режиму, який перебував при владі протягом 41 року. Ця дата має особливе значення для словаків: у країні її відзначають як День боротьби за свободу і демократію.

Найбільше людей зібралося на площі СНП у центрі Братислави. Акції також пройшли в десятках інших населених пунктів, зокрема у Кошицях та Банській Бистриці. Учасники скандували гасла проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Серед плакатів були заклики до його відставки.

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Організаторами виступили опозиційні політичні сили та громадські організації. Столична акція об’єднала партії з різними політичними поглядами – від ліберальних до консервативних.

Зокрема, до неї долучилися:

«Прогресивна Словаччина»;

партія «Демократи»;

правоцентристська партія «Свобода і солідарність»;

Християнсько-демократичний рух;

представники угорської меншини, об’єднані в політичний альянс.

фото: АР

Опозиційні сили заявляють про намір спільно протистояти урядовій коаліції на наступних парламентських виборах, запланованих на 2027 рік.

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Чому словаки протестують проти Фіцо

Однією з головних причин невдоволення стала зовнішня політика прем’єр-міністра та його прагнення відновити економічні контакти з Москвою. Особливе обурення викликав візит міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара до Росії для переговорів про поновлення економічної співпраці. Це перший такий візит після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Ініціативу щодо відновлення контактів із Москвою підтримав Роберт Фіцо після зустрічей із російським диктатором Володимиром Путіним. У день протестів словацький уряд також розглядав звіт про результати поїздки Бланара.

Присутні на мітингу засуджували цей крок. Люди скандували «Ганьба!», висловлюючи незгоду з переговорами з Росією на тлі її війни проти України.

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Зовнішньополітичний курс Фіцо неодноразово ставав причиною конфліктів із партнерами по Європейському союзу. Після повернення до влади у 2023 році його уряд припинив надавати Україні військову допомогу зі словацьких державних запасів, виступав проти санкцій ЄС щодо Росії та заявляв про небажання підтримувати вступ України до НАТО. Фіцо також відмовився від участі Словаччини у фінансових гарантіях ЄС для України.

Невдоволення частини суспільства стосується і внутрішньої політики. Уряд критикують за спроби посилити вплив на медіа та культурну сферу, а також за законодавчі зміни, які зачіпають права ЛГБТК+ спільноти. Про ці претензії повідомляє Deutsche Welle.

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Уряд Фіцо втратив парламентську більшість

Політична ситуація загострилася після голосування в парламенті 11 листопада. Тоді депутати відхилили запропоновані урядом зміни до Кримінально-процесуального кодексу. За законопроєкт проголосували лише 75 депутатів зі 150, проти виступили 74, ще один парламентар утримався.

Лідер опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Міхал Шимечка назвав результат свідченням того, що уряд утратив парламентську більшість. Після голосування опозиційні політики знову закликали провести дострокові вибори.

Водночас представники урядової партії «Курс – соціальна демократія» визнали, що коаліція наразі може розраховувати на підтримку 75 депутатів. Це посилює невизначеність щодо здатності уряду проводити свої законодавчі ініціативи.

На мітингу в Братиславі лідер «Прогресивної Словаччини» Міхал Шимечка закликав опозиційні сили не допустити розколу напередодні виборчої кампанії.

«Як і в 1989 році, те, що нас об’єднує, має бути сильнішим за те, що нас розділяє», – заявив політик.

Він наголосив, що опозиція зможе перемогти лише за умови спільних дій.

фото: АР

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що рішення Братислави відновити економічну та науково-технічну співпрацю з Росією викликало обурення словацької опозиції. Християнсько-демократичний рух закликав уряд припинити контакти з Москвою до завершення російської війни проти України.