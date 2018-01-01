Люди, які заявляють: «Не чіпайте Висоцького!» - росіяни!

Не треба їх лікувати. Час все змінить. Не треба вливати нове вино у старі міхи. Це покоління потрошку собі відійде

Володимир В’ятрович продовжив дискусію про Володимира Висоцького і Віктора Цоя. На його думку це не розколює українців, а демонструє наявні лінії розломів. Такий «рентген» необхідний для початку їх лікування. Правильно, я згоден абсолютно, що і Цой, і Висоцький – це російська культура. А оскільки ми більше 70 років

Володимир Висоцький

Не треба їх лікувати. Час все змінить. Не треба вливати нове вино у старі міхи. Це покоління потрошку собі відійде

Володимир В’ятрович продовжив дискусію про Володимира Висоцького і Віктора Цоя. На його думку це не розколює українців, а демонструє наявні лінії розломів. Такий «рентген» необхідний для початку їх лікування.

Правильно, я згоден абсолютно, що і Цой, і Висоцький – це російська культура. А оскільки ми більше 70 років знаходились в ареалі існування цієї культури, то для багатьох і Цой, і Висоцький є близькими. Якщо для них це герої їхнього життя, кумири і мистецькі світочі, то значить ці люди або росіяни, або постсовок.

Українці можуть шанувати і визнавати таких діячів. Я зокрема дійсно визнаю Булгакова геніальним письменником. Але це російський і антиукраїнський письменник. Пушкін, Лермонтов то таке. Люди, які читають, визнають їх як своїх кумирів – це росіяни. Дуже просто все. Скажи мені, хто твій герой, і я скажу, хто ти за національністю.

Не треба їх лікувати. Час все змінить. Не треба вливати нове вино у старі міхи. Це покоління потрошку собі відійде. Нам треба будувати, нам треба підтримувати нових поетів, письменників, художників, створювати новий контекст української модерної культури, щоб люди ідентифікували себе з українськими митцями, з українським мистецтвом. І українці мають розуміти, що це їхній обов’язок - підтримувати українське мистецтво, щоб потім з часом зідентифікувати себе з тими чи іншими піснями, з тими чи іншими персонами. Росіяни це дуже прекрасно розуміють. Хто твій кумир – до тої культури ти і належиш.

Я чітко проходив якісь маркери, коли мені страшенно хотілось в Америку, бо я був закоханий в американський кінематограф, в американську музику, ідентифікував себе з американськими героями.

Це такий момент, коли людина, яка тільки вступає у відкриття самого себе, ідентифікує себе з певним персонажем. Але потім з віком задаєш питання: добре, а в чому моя самість? Де я сам, де мої кумири, українські, якщо я українець? І починаєш читати і вчитуватися в українських авторів, вивчати українське мистецтво, знайомитись з художниками, формувати середовище. Це все етапи становлення особистості.

Тому люди, які заявляють: «Не трогайте Высоцкого!» - це раша, совок, постсовок.

Джерело: Обозреватель

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