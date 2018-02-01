В інтернеті оприлюднили рекомендації щодо реєстрації на ЗНО

Цього року кожен учасник ЗНО має право обрати для складання максимум 4 предмети з 11 доступних

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив рекомендації стосовно реєстрації для участі в ЗНО у 2018 році. Рекомендації розміщені на сайті УЦОЯО. «У розділі «Учасникам/Процедура реєстрації» розміщено інформацію щодо реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні у 2018 році», - інформує



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Цього року кожен учасник ЗНО має право обрати для складання максимум 4 предмети з 11 доступних

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив рекомендації стосовно реєстрації для участі в ЗНО у 2018 році.

Рекомендації розміщені на сайті УЦОЯО.

«У розділі «Учасникам/Процедура реєстрації» розміщено інформацію щодо реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні у 2018 році», - інформує УЦОЯО.

Зазначається, що цього року процедура реєстрації для різних категорій учасників ЗНО відрізняється. Тому інструкції щодо реєстрації поділено на дві групи, залежно від того, чи будуть учасники проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Як повідомляв Укрінформ, реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 6 лютого і триватиме до 19 березня. До 2 квітня вступники мають змогу внести зміни до реєстраційних даних на сайті УЦОЯО або регіональних центрів оцінювання якості освіти. Основна сесія ЗНО відбудеться з 22 травня до 13 червня.

У 2018 року Міністерство освіти та науки встановило типовий перелік предметів на ті конкурсні пропозиції, де є бюджетні місця. Два предмети є фіксованими, а третій вступник може обирати з двох альтернативних варіантів. Точний перелік предметів на конкретну спеціальність можна переглянути в правилах прийому, які кожен виш мав оприлюднити на своєму сайті до 31 грудня.

Цього року кожен учасник ЗНО має право обрати для складання максимум 4 предмети з 11 доступних. Випускники 2018-го обов'язково повинні обрати 3 предмети - це мінімальна кількість дисциплін, з яких вони мають проходити державну підсумкову атестацію. Четвертий предмет вони можуть обрати за власним бажанням.

Обов'язковою для всіх є українська мова та література. Другий предмет - математика або історія України, а третій (четвертий) - з усіх предметів, крім уже обраних.