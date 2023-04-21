Росія перекидає частину бойових підрозділів зі Скадовська до Криму – Генштаб

Серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій

Частина російських загарбників, які були у Скадовську, переміщується до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«Нещодавно до тимчасово захопленого Скадовська, що на Херсонщині, прибув підрозділ окупантів чисельністю близько 300 осіб, з-поміж засуджених, нібито для забезпечення правопорядку. Серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій з територіальними поступками на користь РФ, ймовірно, для підняття духу загарбників. Частину бойових підрозділів, які раніше перебували у Скадовську, поступово виводяться із населеного пункту у тимчасово окупований Крим», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 422-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», вісім із них було знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.