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    Думки вголос

    Вода в Крим і екологічна катастрофа: що робити Україні

    • Айдер Муждабаєв

      Журналіст

    • Розсилка
    <span>Армянськ, 4 вересня 2018 року</span> - Вода в Крим і екологічна катастрофа: що робити Україні
    Фото: Getty Images
    Армянськ, 4 вересня 2018 року

    Про вимоги Опоблоку щодо відновлення подачі прісної води в окупований Росією півостров

    Україні в жодному разі не можна відновлювати подачу води до Криму, поки півострів знаходиться в російській окупації. А екологічну проблему в Армянську можна вирішити, заборонивши поставки української сировини, яка за корупційними схемами надходить на завод «Титан».

    Опоблок повинен сидіти у в'язниці в повному складі за зраду Батьківщині - це пункт перший.

    Другий пункт - я повністю згоден з [міністром закордонних справ Павлом] Клімкіним, справжнім відповідальним політиком, який сказав, що подачу води можна відновити тільки після повної деокупації Криму.

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    І третє - якщо ці зрадники України мотивують (подачу води) необхідністю підвищити безпеку Армянська і прилеглих районів Херсонської області, то це треба робити закриттям цього заводу, а не поставкою (води). Цей завод треба закривати шляхом припинення поставок ільменіту з фірташського заводу в Житомирській області, який йде з Одеси до турецького порту Самсун, а звідти вже доставляється до Новоросійська, де перевантажується на інші кораблі, які вже йдуть до Криму. Цю схему треба припиняти. Ільменіт є стратегічною сировиною подвійного призначення, що підпадає під усі санкції. Тому відповідно до закону цю схему треба припиняти, а всіх, хто в ній бере участь - притягати до відповідальності.

    Україна повинна заборонити подібного роду поставки. І як тільки це буде зроблено, ніякої екологічної проблеми там не буде. І заводу цього теж не буде, тому що він фізично зупиниться. А те, що сировина йде з України в Крим через територію РФ - це злочин проти України. А лобіювати цей злочин - це зрада України.

    СБУ повинна розслідувати ці схеми, заборонити поставки і покарати винних за порушення санкційного режиму, який весь цивілізований світ ввів проти окупованої території. А люди, які лобіюють співпрацю з окупантами, повинні сидіти у в'язниці. Справа має бути розслідувана, а люди повинні бути притягнуті до відповідальності, а не сидіти у Верховній Раді.

    А всі розмови про подачу води - це все спекуляції, розраховані виключно для задоволення інтересів Кремля в Україні. Вони працюють на Кремль, а ключові слова «мир, компроміс, вода для Криму» - це показники їх колабораціонізму.

    Ще важливий момент. Україна не має права нічого поставляти на окуповану територію Криму. Ми закликаємо весь світ бути в режимі санкцій і самі не можемо їх порушувати. Це просто протизаконно. А ці люди закликають до порушення як українських, так і міжнародних законів. Це злочинці.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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