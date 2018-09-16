Лідер «Самопомочі» у Верховній Раді довів, чому Україна – не Росія (фото)



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Олег Березюк

Березюк на картинах Рєпіна пояснив відмінність України та Росії

Картинами відомого художника Ілля Рєпіна можна пояснити відмінність України від Росії. Такого висновку дійшов голова парламентської фракції «Самопоміч» Олег Березюк після відвідин Харківського художнього музею, розповів він «Главкому» в інтерв’ю.

За словами політика, митець пов’язував Росію із деспотією, а Україну – зі свободою.

«З його (Рєпіна – «Главком») творчості я б звернув увагу на чотири картини. Картина Рєпіна «Іван Грозний вбиває свого сина». Ця подія – не історичний факт, такого нібито не було. Однак це – проекція генія. Цар уособлює державу, син – це теж метафора, що означає народ. Виходить, що держава вбиває свій народ. Так художник зобразив Росію. За цю картину художник зазнав переслідувань», - розповів Березюк.

«Далі – картина «Бурлаки на Волзі». Коли Рєпін малював цю картину, такого виду транспорту тоді вже і не було. Міністр транспорту Росії тоді кричав: «Що собі цей Рєпін дозволяє?». На картині збоку, до речі, пароплав вже можна побачити. Як би ви назвали цю картину, якби не знали її справжньої назви? «Раби». При державі, зображеній на «Іван Грозний вбиває свого сина» тільки раби й виживали. А ось – Україна: «Козаки пишуть листа турецькому султану». Це державний акт. На картині – чистої води демократія. Бідні, багаті – різні козаки приймають спільне рішення. Це найважча, але найзріліша форма управління», - відзначив політик.

«А ось – остання картина, яку намалював Рєпін, «Гопак». Це не реалізм, а експресіонізм, тобто малює все підсвідомість і тіло. Однак гопак – це танець військовий. Не танцюєш військовий танець – твоя демократія перетвориться на рабство. Тобто, вбивство, деспотія, тиранія, рабство – це Росія. Україна – це демократія, воля, свобода. А нині влада нам намагається донести, що нам потрібна не демократія, а «сильна рука». Кажуть, що потрібен мир. Я ж цитую древніх мислителів: «Хочеш миру – готуйся до війни», - заявив голова фракції «Самопоміч».

Березюк також розповів, як у Харківському художньому музеї йому розповіли про існування другого екземпляру картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».

«Нещодавно я був у Харківському художньому музеї. Зайшов – і одразу побачив величну картину «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». «Яка фантастична копія!», - кажу я, бо знаю, що оригінал знаходиться у Санкт-Петербурзі. Наглядачка музею мені відповідає: «Боже мій, виглядаєте як інтелігентний чоловік, а не знаєте, що це - оригінал». Так - з її слів - я дізнався, що Рєпін намалював дві такі картини: одна потрапила в Росію, а інша лишилася у Харкові. Коли почав далі вивчати творчість Рєпіна, з’ясував багато цікавого. Виявляється, він не вважав себе росіянином, а коли перемогли більшовики, він виїхав у Фінляндію і відмовився повертатися до Росії, хоча йому за це пропонували чималі гроші», - поділився політик.