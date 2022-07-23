Стамбульські домовленості не відмінять війну

Україні все одно потрібно вивезти зерно з портів

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Войну и бл…во никто не отменял. Не отменили и Стамбульские договоренности.

Да, они уроды. Да, им нельзя верить. Но это никак не влияет на то, что нам НАДО вывезти зерно из портов. Это нужно нам всем – вам, мне, фермерам, трейдерам, вообще – всей экономике, которая на грани коллапса и которая помимо социальной сферы должна продолжать укреплять ЗСУ.

Поэтому, конечно же, мы, будем требовать выполнения условий договора от партнеров – Турции и ООН.

Но независимо ни от чего. С войной или без. При поддержке партнеров или без. С договором или без. Мы будем делать все возможное, чтобы вывезти наш урожай.

А в том, что они конченные мрази, никто и не сомневался.

Просто раньше это было понятно только нам, а теперь, с каждым ударом по портам и гуманитарным коридорам это будет очевидно еще сотням миллионов людей на планете.

В том числе, там где, привыкли лицемерно умиляться матрешками и потоком миллионам беженцев, инфляцией и голодом.

В этом году цены в ваших магазинах и заправках – это в том числе результат слепого благоговения «русским честным словом», балалайкой, Пушкиным и Толстым.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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