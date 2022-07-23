  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Мустафа Найєм
  4. Стамбульські домовленості не відмінять війну
рус
    Думки вголос

    Стамбульські домовленості не відмінять війну

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росії не можна вірити - Стамбульські домовленості не відмінять війну
    Росії не можна вірити

    Україні все одно потрібно вивезти зерно з портів

    Мовою оригіналу

    Войну и бл…во никто не отменял. Не отменили и Стамбульские договоренности.

    Да, они уроды. Да, им нельзя верить. Но это никак не влияет на то, что нам НАДО вывезти зерно из портов. Это нужно нам всем – вам, мне, фермерам, трейдерам, вообще – всей экономике, которая на грани коллапса и которая помимо социальной сферы должна продолжать укреплять ЗСУ.

    Поэтому, конечно же, мы, будем требовать выполнения условий договора от партнеров – Турции и ООН.

    Но независимо ни от чего. С войной или без. При поддержке партнеров или без. С договором или без. Мы будем делать все возможное, чтобы вывезти наш урожай.

    А в том, что они конченные мрази, никто и не сомневался.

    Просто раньше это было понятно только нам, а теперь, с каждым ударом по портам и гуманитарным коридорам это будет очевидно еще сотням миллионов людей на планете.

    В том числе, там где, привыкли лицемерно умиляться матрешками и потоком миллионам беженцев, инфляцией и голодом.

    В этом году цены в ваших магазинах и заправках – это в том числе результат слепого благоговения «русским честным словом», балалайкой, Пушкиным и Толстым.

    Читайте також: Ставка на голодомор. Що стоїть за блокадою зернового експорту України?

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ ООН війна зерно Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Панич
    Олексій Панич

    Член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу

    Сергій Борщевський
    Сергій Борщевський

    Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    Ганна Маляр
    Ганна Маляр

    Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стамбульські домовленості не відмінять війну