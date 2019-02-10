Аваков заявив, що штаби кандидатів у президенти «посилають бойовиків один на одного»



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Фото: Главком

Глава МВС закликав політиків зупинитися, а також домовитися про те, як вести чесну конкуренцію

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на сутички між поліцією та активістами біля Подільського управління поліції в Києві.

«Штаби політиків!? Адже це ви, називаючи себе чесними і прекрасними – посилаєте бойовиків один на одного, платите за це брудні гроші.. А при світлі дня - адже в результаті ми зустрічаємося з респектабельними, шанованими людьми з політичних штабів, які дають команди і наймають людей робити ницості!», - написав він у Facebook .

Аваков закликав політиків зупинитися, а також домовитися про те, як вести чесну конкуренцію.

«Ці люди ходять поруч з нами, вітаються, посміхаються і.. посилають до опонента - ображати, кидати в тисячний натовп петарди, обливати хімікатами, брехати і гнати спіраль ненависті», - йдеться в повідомленні.

Аваков повідомив, що в чотирьох містах протягом одного дня вилучали зеленку у різного роду активістів .

Нагадаємо, що активістів, які у суботу були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Близько опівночі поліція відпустила затриманих активістів.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.