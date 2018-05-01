  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Назарій Заноз
    Думки вголос

    Нові обличчя та старі проблеми української політики

    Про втому українців від політиків старої генерації
    Недавний опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг» в середине апреля, свидетельствует о небывалом запросе среди украинцев на новые имена в политике. Количество тех, кто предпочитает искать альтернативу среди новых партий, впервые с 2012 года превысило количество желающих отдать свой голос за политсилы, представленные в
    • Назарій Заноз

      Політичний оглядач, публіцист

    • Сьогодні, 08:21
    • Розсилка

    Про втому українців від політиків старої генерації

    Недавний опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг» в середине апреля, свидетельствует о небывалом запросе среди украинцев на новые имена в политике. Количество тех, кто предпочитает искать альтернативу среди новых партий, впервые с 2012 года превысило количество желающих отдать свой голос за политсилы, представленные в парламенте ‒ 46% против 30%. А еще два месяца назад все было наоборот ‒ 37% против 39%.

    Это демонстрирует небывалую усталость украинцев от политиков старой генерации и того качества политики, точнее ее некачественности, с которым ассоциируется жизнь народа и политическая сцена. Тех проблем, конфликтов, войны и безумных представлений, разыгрываемых перед людьми.

    Это также большой запрос на решительные преобразования в стране ‒ 69% опрошенных хотят радикальных изменений.

    Есть спрос, нет предложения

    Однако не все так радужно для кандидатов-новичков. Еще даже не объявив о своих политических амбициях, они имеют отрицательный баланс доверия-недоверия. Лучшие показатели у Святослава Вакарчука, у которого ‒ на 14% больше тех, кто не доверяет ему, чем тех, кто доверяет, а у Владимира Зеленского ‒ на 17% больше тех, кто не доверяет.

    Читайте також

    Именно эти двое и являются самыми популярными кандидатами среди новых лиц. И если тема участия лидера группы «Океан Эльзы» в выборах уже долго муссируется в отечественном информационном пространстве, то резкий взлет до 8% личного рейтинга шоумена Зеленского может несколько удивить.

    Святослав Вакарчук во время концерта в Киеве (архивное фото)
    Святослав Вакарчук во время концерта в Киеве (архивное фото)

    Готовность голосовать за него ‒ это желание отдать свой голос за кого-нибудь, лишь бы не за старых кандидатов. Существует нехватка новых лиц и свежих идей в украинской политике. Те, кто появился в ней во время или после Майдана, уже неоднократно успели попасть в различные скандалы и неприятные ситуации. Старая гвардия смогла втянуть их в свое болото, чтобы казалось, что они являются ее плотью от плоти.

    Рядовому избирателю о Зеленском и его позиции не известно ничего, кроме того, что он много светится в телевизоре и может отпускать сальные шутки. Это, собственно, и позволяет его рейтингам расти.

    Актер Владимир Зеленский во время съемок программы (архивное фото)
    Актер Владимир Зеленский во время съемок программы (архивное фото)

    Но пока это пустота и пузырь, за которым не стоит ничего реального. Во-первых, Зеленский недавно взялся за регистрацию собственной партии и не очень распространяется о своих политических амбициях.

    Во-вторых, среди потенциальных избирателей «Слуги народа» (так называется его политсила) почти треть тех, кто выбирает эту партию из-за имени ее лидера. Такая позиция вполне понятна, потому что о такой политсиле еще ничего не известно. Хотя больше половины ее возможных избирателей заявляют, что причиной готовности голосовать за «Слугу народа» является ее социально-экономическая программа. А еще 10% поддерживают ее идеологические основы.

    Наверное, все знания об идеологии партии Зеленского зрители почерпнули из одноименного сериала, в котором кварталец выступает в роли учителя истории, благодаря нецензурной критике власти ставшего президентом.

    В-третьих, куда перетекают голоса от Зеленского, если он не будет участвовать в выборах? 32% отправляются Святославу Вакарчуку как другому кандидату вне системы. А следующие, кто получил бы долю голосов квартальца ‒ Олег Тягнибок и Юрий Бойко ‒ по 11%.

    Проценты, которые могут получить внепарламентские силы, суммарно меньше тех 46%, которые выразили свою готовность голосовать за свежие лица. Спрос пока опережает предложение. Но следует ожидать, что и эту нишу вскоре займут новые кандидаты.

    Читайте також: Одні вибори – багато переможців. Як БПП та «Батьківщина» жонглюють цифрами

    Никакой конкретики

    Наконец украинцы понемногу приходят к осознанию, что пора менять людей во власти. Следующим этапом должно стать появление понимания, что следует еще и сменить принципы и ценности, а не одну финансово-промышленную группу на другую, одно лицо на другое, ему подобное. Отечественные избиратели почему-то не интересуются тем, кто стоит за новыми персонами на политическом небосклоне, как в случае с Зеленским. Похоже, не хотят учиться на собственных же ошибках.

    Эту потребность в новых лицах стоило удовлетворить сразу после Евромайдана. Когда новые политики могли изменить систему, оздоровив ее изнутри, пока напуганные чиновники из старой гвардии не оправились и не рисковали сопротивляться. Когда социум проявлял готовность к самым решительным изменениям и реформам.

    Теперь все будет продолжаться значительно дольше и сложнее. Но украинцы не ищут легких путей. Главное, чтобы те пути приводили к нужной цели, а не вводили постоянно в заблуждение. Однако не известно, куда именно сейчас движется Украина. В обществе существует условный консенсус о движении в направлении ЕС и НАТО. Но ничего конкретного, даже как этого достичь. И пока не начнется соответствующий диалог в обществе ‒ сомнительно, что хоть к одной из целей удастся приблизиться.

    Джерело: Крим.Реалії

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Батьківщина БПП вибори Святослав Вакарчук рейтинг Владимир Зеленский
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Павло Фельгенгауер
    Павло Фельгенгауер

    Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ