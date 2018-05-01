Нові обличчя та старі проблеми української політики

Про втому українців від політиків старої генерації

Недавний опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг» в середине апреля, свидетельствует о небывалом запросе среди украинцев на новые имена в политике. Количество тех, кто предпочитает искать альтернативу среди новых партий, впервые с 2012 года превысило количество желающих отдать свой голос за политсилы, представленные в

Про втому українців від політиків старої генерації

Недавний опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг» в середине апреля, свидетельствует о небывалом запросе среди украинцев на новые имена в политике. Количество тех, кто предпочитает искать альтернативу среди новых партий, впервые с 2012 года превысило количество желающих отдать свой голос за политсилы, представленные в парламенте ‒ 46% против 30%. А еще два месяца назад все было наоборот ‒ 37% против 39%.

Это демонстрирует небывалую усталость украинцев от политиков старой генерации и того качества политики, точнее ее некачественности, с которым ассоциируется жизнь народа и политическая сцена. Тех проблем, конфликтов, войны и безумных представлений, разыгрываемых перед людьми.

Это также большой запрос на решительные преобразования в стране ‒ 69% опрошенных хотят радикальных изменений.

Есть спрос, нет предложения

Однако не все так радужно для кандидатов-новичков. Еще даже не объявив о своих политических амбициях, они имеют отрицательный баланс доверия-недоверия. Лучшие показатели у Святослава Вакарчука, у которого ‒ на 14% больше тех, кто не доверяет ему, чем тех, кто доверяет, а у Владимира Зеленского ‒ на 17% больше тех, кто не доверяет.

Именно эти двое и являются самыми популярными кандидатами среди новых лиц. И если тема участия лидера группы «Океан Эльзы» в выборах уже долго муссируется в отечественном информационном пространстве, то резкий взлет до 8% личного рейтинга шоумена Зеленского может несколько удивить.

Готовность голосовать за него ‒ это желание отдать свой голос за кого-нибудь, лишь бы не за старых кандидатов. Существует нехватка новых лиц и свежих идей в украинской политике. Те, кто появился в ней во время или после Майдана, уже неоднократно успели попасть в различные скандалы и неприятные ситуации. Старая гвардия смогла втянуть их в свое болото, чтобы казалось, что они являются ее плотью от плоти.

Рядовому избирателю о Зеленском и его позиции не известно ничего, кроме того, что он много светится в телевизоре и может отпускать сальные шутки. Это, собственно, и позволяет его рейтингам расти.

Но пока это пустота и пузырь, за которым не стоит ничего реального. Во-первых, Зеленский недавно взялся за регистрацию собственной партии и не очень распространяется о своих политических амбициях.

Во-вторых, среди потенциальных избирателей «Слуги народа» (так называется его политсила) почти треть тех, кто выбирает эту партию из-за имени ее лидера. Такая позиция вполне понятна, потому что о такой политсиле еще ничего не известно. Хотя больше половины ее возможных избирателей заявляют, что причиной готовности голосовать за «Слугу народа» является ее социально-экономическая программа. А еще 10% поддерживают ее идеологические основы.

Наверное, все знания об идеологии партии Зеленского зрители почерпнули из одноименного сериала, в котором кварталец выступает в роли учителя истории, благодаря нецензурной критике власти ставшего президентом.

В-третьих, куда перетекают голоса от Зеленского, если он не будет участвовать в выборах? 32% отправляются Святославу Вакарчуку как другому кандидату вне системы. А следующие, кто получил бы долю голосов квартальца ‒ Олег Тягнибок и Юрий Бойко ‒ по 11%.

Проценты, которые могут получить внепарламентские силы, суммарно меньше тех 46%, которые выразили свою готовность голосовать за свежие лица. Спрос пока опережает предложение. Но следует ожидать, что и эту нишу вскоре займут новые кандидаты.

Никакой конкретики

Наконец украинцы понемногу приходят к осознанию, что пора менять людей во власти. Следующим этапом должно стать появление понимания, что следует еще и сменить принципы и ценности, а не одну финансово-промышленную группу на другую, одно лицо на другое, ему подобное. Отечественные избиратели почему-то не интересуются тем, кто стоит за новыми персонами на политическом небосклоне, как в случае с Зеленским. Похоже, не хотят учиться на собственных же ошибках.

Эту потребность в новых лицах стоило удовлетворить сразу после Евромайдана. Когда новые политики могли изменить систему, оздоровив ее изнутри, пока напуганные чиновники из старой гвардии не оправились и не рисковали сопротивляться. Когда социум проявлял готовность к самым решительным изменениям и реформам.

Теперь все будет продолжаться значительно дольше и сложнее. Но украинцы не ищут легких путей. Главное, чтобы те пути приводили к нужной цели, а не вводили постоянно в заблуждение. Однако не известно, куда именно сейчас движется Украина. В обществе существует условный консенсус о движении в направлении ЕС и НАТО. Но ничего конкретного, даже как этого достичь. И пока не начнется соответствующий диалог в обществе ‒ сомнительно, что хоть к одной из целей удастся приблизиться.

Джерело: Крим.Реалії

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