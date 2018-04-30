Чому Вакарчук та Зеленський мають такі високі рейтинги

По суті альтернативою «Українському формату» є хіба шоу «Україна має таланти»

Високі рейтинги Вакарчука і Зеленського я пов’язкую із шоузацією уявлення українців про політику і роботу ВР, Кабміну чи міністерств. Найбільше переглядів підсумках ТСН набирають сюжети, де депутати розказують то про перший секс, то про третю стать, то про раціони харчів, то про колір сімейних трусєлів. Абсолютна кардашьянізація державного

Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський

По суті альтернативою «Українському формату» є хіба шоу «Україна має таланти»

Високі рейтинги Вакарчука і Зеленського я пов’язкую із шоузацією уявлення українців про політику і роботу ВР, Кабміну чи міністерств.

Найбільше переглядів підсумках ТСН набирають сюжети, де депутати розказують то про перший секс, то про третю стать, то про раціони харчів, то про колір сімейних трусєлів. Абсолютна кардашьянізація державного органу, звідки виходять сотні рішень про зміни соціалки, медицини, освіти, розподілу бюджету і рішень щодо нацбезпеки.

Рада переповнена знімальними групами, де розв’язана журналісточка просить депутата, то визначити на око розмір її грудей, то з`їсти бубличок, то по кружляти на ручках. Навіть останній хайп Ольги Фреймут, яка взяла курс на те, аби стати шоуменшою номер один, відбувся під стінами ВР. Де депутат був зобов’язаний взяти маленького, засмоктаного, полусліпого котика, аби не заслужити славу безсердечного бариги, якому чуже навіть таке мімімі як котик.

Відповідно, є уявлення, що артист і співак можуть бути ефективними Головноклмандувачами і авторами економічних реформ. Бо один уміло вправляється у політичних пародіях і скетчах і зняв серіал про слугу народа. Інший офігенно патріотично пише у твітері і збирає стадіони. А чим зібрати стадіони легше, ніж зібрати боєздатну армію чи раду на голосування за бюджет? Крім того, треба визнати, що на тлі рабиновичів і мураєвих це дуже успішні і патріотичні люди, які дарують щастя і емоції іншим людям. І це страшно, бо по суті альтернативою «Українському формату» є хіба шоу «Україна має таланти». Читайте також: Свіжі рейтинги: серед «нових облич» найбільша довіра у Вакарчука і Зеленського

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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