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Били по житлових кварталах: росіяни атакували Херсон

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Били по житлових кварталах: росіяни атакували Херсон
Ворог випустив 44 снаряди по Херсону
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок обстрілу росіян двоє людей отримали поранення

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 69 обстрілів по території Херсонської області. Внаслідок ворожої агресії окупантів двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як відзначає голова ОВА, згідно з оперативною інформацією, протягом минулої доби ворог:

  • здійснив 69 обстрілів, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА;
  • по місту Херсон ворог випустив 44 снаряди.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області й територію заводу в Херсоні. Через російську агресію дві людини дістали поранення», – пише Прокудін.

Нагадаємо, що вчора ввечері у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по закладу освіти. Один із його корпусів зруйновано. Унаслідок влучання ворожої ракети щонайменше одна людина загинула, ще п’ятеро – поранені.

Гатили росіяни і по Дніпропетровщині. Наслідки атак уточнюються, але загиблих та постраждалих немає.

Триває 522-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. 

Теги: Херсон Херсонщина обстріл

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