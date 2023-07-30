Росіяни зруйнували навчальний заклад у Сумах: моторошне відео наслідків

Вибухом зруйнувало один із корпусів навчального закладу

Росія увечері 29 липня здійснила ракетний удар по навчальному закладу в Сумах. У соціальних мережах з'явилося відео із наслідками пошкодження будівлі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухом зруйнувало один із корпусів навчального закладу. Росіяни зруйнували частину будівлі, унаслідок удару вибило вікна. Відомо, що пошкоджена також будівля православного храму, розташованого поруч.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, учора ввечері у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по закладу освіти. Один із його корпусів зруйновано.

Унаслідок влучання ворожої ракети щонайменше одна людина загинула, ще п’ятеро – поранені.

Триває 522-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.