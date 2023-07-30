Росіяни вдарили по Дніпропетровщині «Шахедами» та артилерією

Уночі росіяни чотири рази били з артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах

У ніч на 30 липня росіяни атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу Shahed. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Чотири рази росіяни били з артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

А на Криворізький район противник скерував два «Шахеди» – їх збили українські захисники.

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«Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджене складське приміщення», – зазначив Лисак.

Лисак додав, що наслідки атак уточнюються, але загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що вчора ввечері у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по закладу освіти. Один із його корпусів зруйновано. Унаслідок влучання ворожої ракети щонайменше одна людина загинула, ще п’ятеро – поранені.

Триває 522-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.