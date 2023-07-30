Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині «Шахедами» та артилерією

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині «Шахедами» та артилерією
Уламок російського дрону, який збили українські захисники
фото з відкритих джерел

Уночі росіяни чотири рази били з артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах

У ніч на 30 липня росіяни атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу Shahed. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Чотири рази росіяни били з артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

А на Криворізький район противник скерував два «Шахеди» – їх збили українські захисники.

«Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджене складське приміщення», – зазначив Лисак.

Лисак додав, що наслідки атак уточнюються, але загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що вчора ввечері у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по закладу освіти. Один із його корпусів зруйновано. Унаслідок влучання ворожої ракети щонайменше одна людина загинула, ще п’ятеро – поранені.

Триває 522-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. 

Теги: обстріл Дніпропетровщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вночі били по Марганецькій громаді Нікопольського району
Російські окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину
1 липня, 09:05
Протиповітряна оборона знищила усі 11 цілей
Нічна атака Росії: Повітряні сили повідомили кількість збитих цілей
2 липня, 09:50
Російський безпілотник пошкодив багатоповерхівку в Сумах, унаслідок чого загинуло троє людей
Безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах: скільки людей загинуло
4 липня, 08:58
За словами Гуменюк, ракету «Калібр», яка влучила у будинок у Львові, було випущено з моря
Нічна атака на Україну: Сили оборони розкрили головну небезпеку «Калібрів»
6 липня, 08:05
Уламки одного з безпілотників на Дніпропетровщині упали на авто
Окупанти атакували Дніпропетровщину та Миколаївщину «Шахедами». Ситуація в регіонах
7 липня, 09:39
Зловмисниці загрожує до восьми років тюрми
Готувала удар по колії. Посадовиця «Укрзалізниці» опинилася під вартою (фото)
20 липня, 10:26
Окупанти атакували Україну дронами Shahed-136/131
Нічна атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
8 липня, 09:26
Ворог скинув авіабомбу ФАБ-250 на Торецьк
Прикордоння під масованим обстрілом та запуск дронів на півдні: яка ситуація в регіонах
15 липня, 09:53
Спасо-Преображенський кафедральний собор у результаті обстрілу отримав серйозні ушкодження
«Благословенна» вами ракета прилетіла у вівтар храму: вікарій Одеської єпархії УПЦ МП написав Кирилу гнівного листа
23 липня, 17:19

Події в Україні

Росіяни зруйнували навчальний заклад у Сумах: моторошне відео наслідків
Росіяни зруйнували навчальний заклад у Сумах: моторошне відео наслідків
Били по житлових кварталах: росіяни атакували Херсон
Били по житлових кварталах: росіяни атакували Херсон
ЗСУ повідомили про наслідки удару по Чонгарському мосту
ЗСУ повідомили про наслідки удару по Чонгарському мосту
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині «Шахедами» та артилерією
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині «Шахедами» та артилерією
Неспокійна ніч у Криму: окупанти твердять про збиття 25 дронів
Неспокійна ніч у Криму: окупанти твердять про збиття 25 дронів
Ракетний удар по Сумах та атака безпілотників на Москву: головне за ніч
Ракетний удар по Сумах та атака безпілотників на Москву: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
84K
У двох областях Росії гримлять вибухи: влада заявляє про десятки прильотів
53K
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
23K
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
13K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
12K
У Росії стався переполох через іграшку в українському одязі (фото)

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту