Шойгу проти Пригожина: чия кувалда переможе

Пригожину доведеться або «припасти до шльопанців» міністра, або радикально переглянути свою роль у цій війні

«Кувалда Пригожина» стала культом і символом російського патріотизму. «Кухар» нею смачно помахував, натякаючи на те, що тепер у Росії «вся влада належить кувалдам».

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Ідею підхопив його смертний ворог. Шойгу виготовив свою «кувалду» і одразу хряпнув нею по лисині Пригожину. «Кувалда» Шойгу виявилася більш важкою за пригожинську.

Мстивий міністр зобов'язав всі «військові формування» укласти «контракти з Міноборони», тобто перейти до нього у пряме підпорядкування.

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У разі відмови – будь-які чвк, угруповання націонал-садистів, банди «русского міра» – перетворюються на «бандитські формування» та підлягають суду, видаленню «з війни» та законодавчій розправі.

Очікувати такий яскравий хід від боязкого і тупого Шойгу було складно, проте він його зробив. Тепер Пригожину доведеться або «припасти до шльопанців» міністра, або радикально переглянути свою роль у цій війні.

Можна сподіватися, що ця заваруха розігріє конфлікт і почне дробити не лише російський фронт, а й взагалі всю тактику Кремля.