«Вагнерівці» взяли в полон російського підполковника (відео)

Підполковник розповів, що в стані сп'яніння і через «особисту неприязнь» наказав обстріляти «вагнерівців», коли ті відступали з Бахмута

Найманці керівника «Вагнера» Євгена Пригожина затримали кадрового офіцера російської армії Романа Веневітіна, який командував підрозділами, що обстріляли бойовиків під час відступу з Бахмута. Відповідне відео опублікувала пресслужба Пригожина.

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Підполковник розповів, що в стані сп'яніння і через «особисту неприязнь» наказав обстріляти «вагнерівців», коли ті відступали з Бахмута. На відео він зізнається, що роззброїв групу «вагнерівців» і потім наказав обстріляти військовий «Урал» з бойовиками приватної військової компанії.

«Я обстріляв машину ПВК «Вагнер» у стані алкогольного сп'яніння через особисту неприязнь», – говорить підполковник.

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Також затриманий каже, що раніше він і його товариші по службі роззброїли групу найманців.

Раніше Пригожин заявив, що 17 травня під час відходу з Бахмута на його бойовиків напали регулярні війська РФ. Найманці рухались біля селищ Опитне та Озарянівка, коли побачили військових РФ, які нібито мінували дороги в тилу «вагнерівців».

Сапери ПВК відправились туди на розвідку та розмінування, але по них було відкрито вогонь «з боку позицій міноборони Росії». У відповідь найманці «вжили заходів щодо усунення небезпеки та затримання».