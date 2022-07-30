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Олександр Невзоров Журналіст

Відповідь на вічне питання «Чому мовчать росіяни?»

Вчора, 16:15 glavcom.ua
Зубов є еталонним російським інтелігентом

Професійне рабство в російській інтелігенції непереможне

Мовою оригіналу

Ага! Вот вам и ответ на вечный вопрос «почему молчат русские?».

Все хуже, чем думаем. И безнадежней. 

Вот – Зубов. Известный профессор-историк, имеет  большую  группу поклонников, репутацию «недурака», вроде бы «все понимает» и война Путина явно причиняет ему «боль сердечную».  Зубов – эталонный русский интеллигент.  Бабочка, бородка, ученая степень. Но при все этом – он чистокровный, профессиональный раб, который на «начальство» всегда будет смотреть снизу вверх. И это профессиональное рабство в русской интеллигенции непобедимо.

Посмотрите  его текст. «Ах! Я не заслуживаю воздуха свободы», «мне нужно дышать тем воздухом, который окутывает мою родину», «если мне будет позволено, то буду читать лекции, если не будет позволено – то не буду», «я должен нести свой крест» и т.д.  

Таких, как Зубов 100%. Омерзительно.  Безнадежно

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Теги: росія Андрій Зубов історія

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Олександр Невзоров

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