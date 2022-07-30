Відповідь на вічне питання «Чому мовчать росіяни?»

Професійне рабство в російській інтелігенції непереможне

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Ага! Вот вам и ответ на вечный вопрос «почему молчат русские?».

Все хуже, чем думаем. И безнадежней.

Вот – Зубов. Известный профессор-историк, имеет большую группу поклонников, репутацию «недурака», вроде бы «все понимает» и война Путина явно причиняет ему «боль сердечную». Зубов – эталонный русский интеллигент. Бабочка, бородка, ученая степень. Но при все этом – он чистокровный, профессиональный раб, который на «начальство» всегда будет смотреть снизу вверх. И это профессиональное рабство в русской интеллигенции непобедимо.

Посмотрите его текст. «Ах! Я не заслуживаю воздуха свободы», «мне нужно дышать тем воздухом, который окутывает мою родину», «если мне будет позволено, то буду читать лекции, если не будет позволено – то не буду», «я должен нести свой крест» и т.д.

Таких, как Зубов 100%. Омерзительно. Безнадежно