Розслідування щодо «вагнерівців» зʼявиться уже в травні

Терористів, причетних до здочинів на Донбасі, було затримано в Білорусі наприкінці липня

Bellingcat планує спочатку оприлюднити текстову версію розслідування

Перед тим, як продемонструвати фільм про зрив операції із затриманням бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», міжнародний альянс журналістів-розслідувачів Bellingcat спочатку випустить його текстову версію в супроводі короткого відеоролика. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» повідомив представник Bellingcat Христо Грозєв.

«Не можна прив'язуватися до конкретних дат, тому що люди, які називали, коли вийде новий «Джеймс Бонд» – вже на 2 роки помилилися через те, що під час Covid-19 дуже складно знімати», – сказав Грозєв.

Він зазначив, що на завершення роботи над фільмом про «вагнерівців» потрібно ще кілька місяців.

«Тому ми вирішили все-таки не чекати закінчення самого фільму... а зробити, швидше за все, друковане, текстове видання нашого розслідування. І, можливо, з телевізійним форматом розслідування – не довгого, не повний фільм, а там, пів годинне розслідування. Постараємося це зробити якомога швидше», – сказав розслідувач.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК «Вагнера». Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі «Миротворця» як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його «батальйону».

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК «Вагнер», проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

У березні українські ЗМІ повідомили про спроби Офісу президента України зупинити вихід першої частини фільму, присвяченого операції із затримання групи найманців російської приватної військової компанії «Вагнера», що скоювали злочини на українському Донбасі.