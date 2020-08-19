Міські раді почнуть ухвалювати заяви на підтримку білоруської нації

Олег Тягнибок Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

Олег Тягнибок

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція відбудеться у трьох обласних та семи районних центрах

«Свобода» запускає Всеукраїнську акцію солідарності з білоруською нацією — «За нашу і вашу СВОБОДУ»!

У четвер, 20 серпня, в усіх містах, де головами є представники ВО «Свобода», піднімемо білоруські національні біло-червоно-білі прапори та ухвалимо заяви на підтримку білоруської нації.

Акція відбудеться у трьох обласних центрах: Івано-Франківськ

Тернопіль

Хмельницький Та ще у семи містах: Косів (Івано-Франківська область)

Дубляни (Львівська область)

Рава-Руська (Львівська область)

Монастириська (Тернопільська область)

Шепетівка (Хмельницька область)

Берестечко (Волинська область)

Конотоп (Сумська область) Початок: 9.00 год. Долучайтеся, українці!

Слава Україні!

Жыве Беларусь!

Джерело: блог Олега Тягнибока

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