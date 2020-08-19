Міські раді почнуть ухвалювати заяви на підтримку білоруської нації
Акція відбудеться у трьох обласних та семи районних центрах
«Свобода» запускає Всеукраїнську акцію солідарності з білоруською нацією — «За нашу і вашу СВОБОДУ»!
У четвер, 20 серпня, в усіх містах, де головами є представники ВО «Свобода», піднімемо білоруські національні біло-червоно-білі прапори та ухвалимо заяви на підтримку білоруської нації.
Акція відбудеться у трьох обласних центрах:
- Івано-Франківськ
- Тернопіль
- Хмельницький
Та ще у семи містах:
- Косів (Івано-Франківська область)
- Дубляни (Львівська область)
- Рава-Руська (Львівська область)
- Монастириська (Тернопільська область)
- Шепетівка (Хмельницька область)
- Берестечко (Волинська область)
- Конотоп (Сумська область)
Початок: 9.00 год.
Долучайтеся, українці!
Слава Україні!
Жыве Беларусь!
Джерело: блог Олега Тягнибока
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