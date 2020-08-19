  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олег Тягнибок
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Міські раді почнуть ухвалювати заяви на підтримку білоруської нації

    • Олег Тягнибок

      Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

    • Розсилка
    Міські раді почнуть ухвалювати заяви на підтримку білоруської нації

    Акція відбудеться у трьох обласних та семи районних центрах

    «Свобода» запускає Всеукраїнську акцію солідарності з білоруською нацією — «За нашу і вашу СВОБОДУ»!

    У четвер, 20 серпня, в усіх містах, де головами є представники ВО «Свобода», піднімемо білоруські національні біло-червоно-білі прапори та ухвалимо заяви на підтримку білоруської нації.

    Акція відбудеться у трьох обласних центрах:

    • Івано-Франківськ
    • Тернопіль
    • Хмельницький

    Та ще у семи містах:

    • Косів (Івано-Франківська область)
    • Дубляни (Львівська область)
    • Рава-Руська (Львівська область)
    • Монастириська (Тернопільська область)
    • Шепетівка (Хмельницька область)
    • Берестечко (Волинська область)
    • Конотоп (Сумська область)

    Початок: 9.00 год.

    Долучайтеся, українці!
    Слава Україні!
    Жыве Беларусь!

    Джерело: блог Олега Тягнибока

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Свобода Волинська область Івано-Франківськ Тернопіль Хмельницький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат 8 скликання

    Гаррі Каспаров
    Гаррі Каспаров

    13-й чемпіон світу з шахів, політик

    Олена Зеркаль
    Олена Зеркаль

    Ексзаступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції

    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ