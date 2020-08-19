Лідери ЄС проводять екстрений саміт щодо ситуації у Білорусі



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Зустріч проходить у форматі відеоконференції Фото: @BarendLeyts

За підсумками саміту керівництво Євросоюзу зроблять заяви

У середу, 19 серпня, в Брюсселі розпочався екстрений саміт Євросоюзу, на якому обговорять вибори і протести в Білорусі.

Про початок проведення саміту повідомив прессекретар президента Євроради Баренд Лейтс.

«Почалася відеоконференція лідерів ЄС по ситуації в Білорусі», - написав він у своєму Twitter.

Зустріч проходить у форматі відеоконференції.

Переговори проходять в закритому режимі. За підсумками саміту голова Європейської ради Шарль Мішель і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен зроблять заяви.

До слова, Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Крім того, напередодні Лукашенко заявив, що мав телефонну розмову з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Представник уряду ФРН відповів на це, що Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з Лукашенком останніми днями, а саме із 9 серпня.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

Зазначимо, що білоруські активісти оголосили перепочинок для створення небувалого організаційного руху і закликають людей «знову готувати свої ноги» на вихідні.

Напередодні Олександр Лукашенко нагородив силовиків медалями за «чудове виконання службових обов’язків».

Лукашенко вважає, що білоруські силовики били лише тих, хто кидався на них. Відомо, що у понеділок у Мінську знову почали затримувати мітингувальників.