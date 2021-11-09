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    Думки вголос

    Влада не готова до енергетичної війни з РФ

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

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    Українська влада дуже сподівалася на білоруську електроенергію... - Влада не готова до енергетичної війни з РФ
    Українська влада дуже сподівалася на білоруську електроенергію...
    фото з відкритих джерел

    Електроенергії банально не вистачатиме, бо атомні станції недовиробляють

    Днів 10 тому один представник монобільшості з піною у рота, перебиваючи мене, доводив, що Україна не купуватиме електроенергію з Білорусі (читай, Росії).

    Цікавий момент: він одночасно збрехав і виявився правим. Збрехав, бо лист від білоруської компанії Беленерго свідчить, що українські компанії, у т.ч. державні, збиралися купувати і, наскільки я знаю, сформували відповідні заявки. Але в тому ж листі російськ… білоруський виробник відмовляє в поставках.

    Що це означає, крім того, що хтось з прислуги Зеленського не заробить? Правильно, це означає початок віяльних відключень. Електроенергії банально не вистачатиме, бо атомні станції недовиробляють (4 блока на ремонті, ще й можливі зупинки на Рівненській АЕС через судову тяганину з фірмами російського агента Деркача, які намагаються заблокувати перезавантаження пального), газ коштує, як золото і ним не запаслися, а вугіллям і запасатися не думали. Влада виявилася повністю не готовою до зими і цілком прогнозованої енергетичної війни з РФ.

    На жаль, буде важко. Але це ціна любові до популістів і «простого парня» з олігархом за спиною.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

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    Теги: газ АЕС Україна влада
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    Влада не готова до енергетичної війни з РФ