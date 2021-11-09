Влада не готова до енергетичної війни з РФ

Електроенергії банально не вистачатиме, бо атомні станції недовиробляють

Днів 10 тому один представник монобільшості з піною у рота, перебиваючи мене, доводив, що Україна не купуватиме електроенергію з Білорусі (читай, Росії).

Цікавий момент: він одночасно збрехав і виявився правим. Збрехав, бо лист від білоруської компанії Беленерго свідчить, що українські компанії, у т.ч. державні, збиралися купувати і, наскільки я знаю, сформували відповідні заявки. Але в тому ж листі російськ… білоруський виробник відмовляє в поставках.

Що це означає, крім того, що хтось з прислуги Зеленського не заробить? Правильно, це означає початок віяльних відключень. Електроенергії банально не вистачатиме, бо атомні станції недовиробляють (4 блока на ремонті, ще й можливі зупинки на Рівненській АЕС через судову тяганину з фірмами російського агента Деркача, які намагаються заблокувати перезавантаження пального), газ коштує, як золото і ним не запаслися, а вугіллям і запасатися не думали. Влада виявилася повністю не готовою до зими і цілком прогнозованої енергетичної війни з РФ.

На жаль, буде важко. Але це ціна любові до популістів і «простого парня» з олігархом за спиною.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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