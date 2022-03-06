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    Російський окупант виконав прохання коханої з Бердичева – здався у полон (відео)

    СБУ наголосила, що в цьому випадку кохання врятувало життя - Російський окупант виконав прохання коханої з Бердичева – здався у полон (відео)
    СБУ наголосила, що в цьому випадку кохання врятувало життя
    фото з відкритих джерел

    Полон – єдиний вихід для загарбників

    Служба безпеки України продовжує публікувати відео дзвінків полонених російських окупантів. СБУ оприлюднило відео, яке назвало «дуже нетиповим» для офіційної сторінки: на відео – російський загарбник, родом із північної Осетії, телефонує своїй дівчині з українського Бердичева і говорить, що здався в полон.

    «Я в полоні… Все буде добре. Як ти і казала: здався, прийшов без зброї.. Не плач, просто не виходь на вулицю нікуди, бережи себе. Я намагатимусь тут (в Україні) залишитися, якщо вийде», каже росіянин.

    СБУ зазначає, що в цьому випадку кохання врятувало життя, полон – єдиний вихід для загарбників, які сіють кровопролиття в Україні.

    Нагадаємо, що українські захисники під час оборони вдаються і до знищення командних пунктів. Навіть російська преса визнала загибель двох старших командирів.

    Додамо, що вранці 6 березня сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил російської федерації – штурмовик Су-25.

    Раніше йшлося про те, що противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.

    Теги: окупанти СБУ війна полон #stoprussia
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    Російський окупант виконав прохання коханої з Бердичева – здався у полон (відео)