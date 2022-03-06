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    Окупанти обстріляли ракетами аеропорт у Вінниці (фото, відео)

    Окупанти скерували ракети на Вінницю - Окупанти обстріляли ракетами аеропорт у Вінниці (фото, відео)
    Окупанти скерували ракети на Вінницю
    фото: Антон Геращнко/Telegram

    Внаслідок вибухів відбулась пожежа. На місці працюють служби ДСНС

    У неділю, 6 березня, окупанти обстріляли аеропорт «Вінниця» та військову частину у Гавришівці ракетами. Про це інформує радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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    Окупанти обстріляли ракетами аеропорт у Вінниці (фото, відео)
    Окупанти обстріляли ракетами аеропорт у Вінниці (фото, відео)
    Окупанти обстріляли ракетами аеропорт у Вінниці (фото, відео)

    Внаслідок вибухів відбулась пожежа. На місці працюють служби ДСНС.

    Як написала у своєму Telegram-каналі депутатка Софія Федина, у Вінницю прилетіли сім ракет.

    Додамо, що Вінниччина поповнила ряди областей, які розмістили на своїй території борди з «напрямком» доріг, аби налякати ворога.

    Нагадаємо, що у Вінниці поліція затримала переселенку з Донецька, яка в центрі міста здійснювала пропагандистську роботу, агітуючи за окупантів.

    Теги: пожежа окупанти ДСНС Антон Геращенко Софія Вінниця аеропорт радник Софія Федина
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    Окупанти обстріляли ракетами аеропорт у Вінниці (фото, відео)