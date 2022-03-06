Окупанти обстріляли ракетами аеропорт у Вінниці (фото, відео)

Внаслідок вибухів відбулась пожежа. На місці працюють служби ДСНС

У неділю, 6 березня, окупанти обстріляли аеропорт «Вінниця» та військову частину у Гавришівці ракетами. Про це інформує радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Внаслідок вибухів відбулась пожежа. На місці працюють служби ДСНС.

Як написала у своєму Telegram-каналі депутатка Софія Федина, у Вінницю прилетіли сім ракет.

Додамо, що Вінниччина поповнила ряди областей, які розмістили на своїй території борди з «напрямком» доріг, аби налякати ворога.

Нагадаємо, що у Вінниці поліція затримала переселенку з Донецька, яка в центрі міста здійснювала пропагандистську роботу, агітуючи за окупантів.