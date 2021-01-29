Тарифна криза, вугільний дефіцит та інші звитяги енергетичної політики

Півтора року катастрофічних експериментів співіснують з відсутністю розслідувань та кадрових покарань. Ще рік Україна не витримає

Запаси вугілля в Україні в період холодів рекордно низькі і це ледь не призвело до блекауту.

Загальні борги у галузі електроенергетики вже перевищують 2 млрд доларів.

Державні підприємства – Центренерго та Енергоатом – які, навіть, за умови корупції попередників, в 2019 мали мільярдні прибутки, сьогодні збиткують на майже 10 млрд грн.

За січень ми отримаємо рекордну ціну за газ в платіжці.

Торгівля повітрям та інші маніпуляції на ринку електроенергії вперше в історії вимили на маловідомі трейдингові компанії з одіозними власниками мільярди гривень.

В умовах повного відмовлення усіх партнерів України від співпраці з Білоруською АЕС, Україна щоденно збільшує імпорт цієї електроенергії, зупиняючи власні АЕС.

Кожні 2 місяці приймається окреме рішення з компенсації із бюджету боргів перед шахтарями державних шахт. Ніякого системного рішення цієї проблема нема. Видатки в 2020 році зросли до скажених 3,56 млрд грн.

Лише на опалені киянам начислено зайві 100 млн грн.

Видобуток газу державними компанія, де топ-менеджери отримують зарплати у десятки мільйонів гривень, рекордно впав – на 5%.

Рік в Україні нема міністра енергетики.

Кожен з пунктів вище, мав би бути діагнозом катастрофи в галузі енергетики, за яким мали бути політичні наслідки. Але не сьогодні.

Тим не менш, у більшості з цих пунктів є прізвище, ім’я та по-батькові.

Вчора в Верховній раді звітував Валерій Тарасюк, який є головою НКРЕКП – органу який відповідає за енергетичну політику. Дивним чином його риторика та риторика другого за важністю в енергетиці – голови комітету Андрія Геруса – повторюють одне одного. Наприклад у нехватці вугілля на складах вони звинуватили міністерство. Воно начебто знизило норми споживання. А вже сьогодні ми дізнались, що це цілковита брехня. Більш того, саме Тарасюк з Герусом відповідальні за збитки Енергоатому і за провал ремонтної компанії держпідприємства. Їх ставленик – Петро Котін – тво директора Енергоатому демонструє злочинну непрофесійність, накоплення боргів, та нездатність підготувати енергоблоки своєчасно до роботи. Саме покривання схем торгівлі повітрям та інші маніпуляції на ринку призвели до боргової кризи усієї галузі і збагатили раніше не відомі фірми-прокладки, за якими стоять або колишні колеги, або партнери сьогоднішніх керманичів галузі.

Як же дивно чути, від двох головних осіб на енергетичній сцені країни, що вони не в чому не вині. Зверніть увагу, ці двоє системно обстоюють імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, системно захищають НАК Нафтогаз та преміальне фінансове становище його менеджменту, і саме вони відповідають за енергетичну політику держави. І саме Герус, 2 місяці не збирав комітет з ТЕК під різними приводами. До вчора була одна зустріч і та стосувалась виключно питання призначення Вітренка на посаду міністра. НКРЕКП за останні два місяці прийняло тільки одне важливе рішення – майже вдвічі збільшило ціну за транспортування газу для монопольних газзбутів.

Банальне питання – чому ніхто не попередив прем’єра, що скасування пільгової ціни на е/е обов’язково мусить супроводжуватися адресними субсидіями?!

А встановлення тарифів на розподіл газу за примітивною методикою НКРЕКП обов’язково призведе до їх жахливого зростання на бідних територіях?!

Тарифи це також сфера повної відповідальності НКРЕКП. Хочу процитувати питання Юлії Тимошенко голові НКРЕКП в Раді, на яке Глава регулятора не зміг відповісти: «Ви – частина корупційних оборудок. Ви – частина спекуляцій людей на горі. Дайте мені відповідь всього на два питання. Перше: чому закачка газу в середньому відбулася по 2,5 гривні за кубічний метр, а продаєте ви людям вже безпосередньо в них у квартири 9 грн. І навіть є більше. І друге: чому у вас сьогодні газ власного видобутку, який десь приблизно трошки більше має собівартість 2 гривні, з транспортуванням, з податком на додану вартість, а продаєте по 9 гривень?»

І не вірте ані Голові НКРЕКП, ані бездарним проплаченим «експертам» про те, що це не сферою відповідальності Комісії та Комітету!

Національна комісія регулює весь (!!!) сектор газу, весь сектор енергетики та весь сектор комунальних послуг!

А профільний комітет має потужні контрольні функції.

Але обидва органи та їх Голови або про це не здогадуються, або роблять з себе дурнів – й те, й те катастрофічно для Країни.

І мільярдні борги на ринках газу, енергетики та комунальних послуг це не просто підтверджують - вони кричать «Караул!!!»

Півтора року катастрофічних експериментів співіснують з такою абсурдною безвідповідальністю, відсутністю розслідувань та кадрових покарань. Ще рік Україна не витримає. Почніть вже думаТИ, Володимире Олександровичу.

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