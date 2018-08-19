Три потопи за місяць. Київська влада не розуміє масштабів біди, яка насувається

Наслідки грози в Києві

Основні висновки після 3-х київських злив

1. Последние 15-18 лет Киев «развивался» под мощнейшим воздействием застройщиков. Ситуация досталась нынешнему руководству КМДА «по наследству» и была усугублена за прошедшие 4 года.

2. Свепхприбыльность этого сегмента коммерческой и жилой недвижимости стала основной притягательной силой огромных финансовых потоков.

3. КМДА, Киевсовет и государственные контрольно-надзорные органы за эти годы превратились а коррумпированную систему по обслуживанию интересов крупных застройщиков и их политических и правоохранительных «крыш».

4. Сверхприбыльность и огромные коррупционные откаты стали возможными во многом благодаря грубейшим пренебрежением элементарными градостроительными нормами.

5. Состояние и перегруженность городской инфраструктуры достигли критических пределов.

Основной причиной стала хаотическая и бессистемная точечная застройка и тотальная коррупция контролирующих органов в этом сегменте.

6. Нынешнее руководство КМДА, тесно переплетенное и полностью зависимое от застройщиков, даже не понимает, похоже, масштабы надвигающейся беды.

7. Относительно небольшая ( на фоне общих инфраструктурных проблем Киева) проблема разрушения системы дождевой канализации Города показала полное отсутствие контроля и понимания реальной ситуации.

8. С большой вероятностью можно утверждать, что реальное состояние всей городской инфраструктуры ( тепловых сетей, водопроводных сетей и канализационных коллекторов, мостовых переходов и эстакад, мостов и трамвайного полотна) приблизительно такое же.

9. Профессиональный кадровый состав соответствующих городских и государственных структур коммерциализирован и абсолютно неадекватен имеющимся вызовам.

Учитывая масштабы происходящего и объёмы финансовых интересов разного рода контрагентов для реального анализа и исправления ситуации потребуется жесткая политическая воля первых лиц государства.

Без активного и массового протеста Киевлян против уничтожения Города, думаю, этого не произойдёт!

NB. Попытки всякого рода штатных «борцунов» замылить проблему и свести ее к точечным «разборкам» с теми или иными личностями на основании личных симпатий/антипатий являются примитивными пиарходами, призванными заболтать проблему и увести ее решение по ложному следу. Заслужив одновременно лояльность властей и участие в дальнейшем разделе «пирога».

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