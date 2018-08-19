  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Кучеренко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Три потопи за місяць. Київська влада не розуміє масштабів біди, яка насувається

    • Олексій Кучеренко

      Екс-міністр ЖКГ

    • Розсилка
    <span>Наслідки грози в Києві</span> - Три потопи за місяць. Київська влада не розуміє масштабів біди, яка насувається
    Наслідки грози в Києві

    Основні висновки після 3-х київських злив

    1. Последние 15-18 лет Киев «развивался» под мощнейшим воздействием застройщиков. Ситуация досталась нынешнему руководству КМДА «по наследству» и была усугублена за прошедшие 4 года.

    2. Свепхприбыльность этого сегмента коммерческой и жилой недвижимости стала основной притягательной силой огромных финансовых потоков.

    3. КМДА, Киевсовет и государственные контрольно-надзорные органы за эти годы превратились а коррумпированную систему по обслуживанию интересов крупных застройщиков и их политических и правоохранительных «крыш».

    4. Сверхприбыльность и огромные коррупционные откаты стали возможными во многом благодаря грубейшим пренебрежением элементарными градостроительными нормами.

    5. Состояние и перегруженность городской инфраструктуры достигли критических пределов.
    Основной причиной стала хаотическая и бессистемная точечная застройка и тотальная коррупция контролирующих органов в этом сегменте.

    6. Нынешнее руководство КМДА, тесно переплетенное и полностью зависимое от застройщиков, даже не понимает, похоже, масштабы надвигающейся беды.

    7. Относительно небольшая ( на фоне общих инфраструктурных проблем Киева) проблема разрушения системы дождевой канализации Города показала полное отсутствие контроля и понимания реальной ситуации.

    Читайте також

    8. С большой вероятностью можно утверждать, что реальное состояние всей городской инфраструктуры ( тепловых сетей, водопроводных сетей и канализационных коллекторов, мостовых переходов и эстакад, мостов и трамвайного полотна) приблизительно такое же.

    9. Профессиональный кадровый состав соответствующих городских и государственных структур коммерциализирован и абсолютно неадекватен имеющимся вызовам.

    Учитывая масштабы происходящего и объёмы финансовых интересов разного рода контрагентов для реального анализа и исправления ситуации потребуется жесткая политическая воля первых лиц государства.

    Без активного и массового протеста Киевлян против уничтожения Города, думаю, этого не произойдёт!

    NB. Попытки всякого рода штатных «борцунов» замылить проблему и свести ее к точечным «разборкам» с теми или иными личностями на основании личных симпатий/антипатий являются примитивными пиарходами, призванными заболтать проблему и увести ее решение по ложному следу. Заслужив одновременно лояльность властей и участие в дальнейшем разделе «пирога».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Київ благоустрій КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Назарій Заноз
    Назарій Заноз

    Політичний оглядач, публіцист

    Тетяна Острікова
    Тетяна Острікова

    Народний депутат

    Олександр Турчинов
    Олександр Турчинов

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ