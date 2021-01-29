Коломойський лобіює перерозподіл коштів зелених інвесторів на власні схеми в Енергоатомі, – експерт

Створений у лютому 2018 року енерготрейдер «Юнайтед Енерджі» пов'язують з Коломойським. Ця компанія бере участь в схемах перепродажу електроенергії держкомпаній «Центренерго» та «Енергоатом»

За словами Кушнірука, Коломойський через зв’язки у Офісі Президента підштовхує НКРЕКП до вкрай сумнівних постанов

Олігарх Ігор Коломойський лобіює перерозподіл коштів, які залучалися для виплати боргів перед підприємствами відновлюваної енергетики, на рахунки держкомпанії «Енергоатом», оскільки там в різних корупційних схемах задіяні його компанії.

Про це написав економіст Борис Кушнірук, нагадавши, що Нацкоміся з енергетики (НКРЕКП) намагається примусити ДП «Гарантований покупець» порушити закон – не виплатити заборгованість перед виробниками «зеленої» електроенергії від отриманих від держбанків коштів в обсязі 10,3 млрд грн, віддавши гроші «Енергатому»

«На порятунок «Приватбанку» держава витратила 155 млрд. грн. наших з вами грошей... Пікантність ситуації у тому, що винуватець доведення «Приватбанку» до неплатоспроможності та інтересант передачі коштів «Енергоатому» замість ВДЕ один й той же – одіозний олігарх Коломойський. Бо «чорні діри» у балансі «Енергоатому» виникли тому, що держкомпанія продає увесь обсяг електроенергії (окрім призначеною для населення) з чималою знижкою компаніям, афільованим з Коломойським», – написав Кушнірук.

За його словами, Коломойський через зв’язки у Офісі Президента підштовхує НКРЕКП до вкрай сумнівних постанов/настанов.

«Якщо віддати «Енергоатому» 60% (як було в постанові НКРЕКП), або 50% (як було в настанові НКРЕКП) цієї суми, то держбанки отримають черговий приріст т.з. проблемних непрацюючих активів (NPL). Бо виробники ВДЕ, не отримавши розрахунків (які й без того їм затримують три чверті року), не зможуть погасити свої кредити перед держбанками. Звісно, хоч 50%, хоч 60% кредиту держбанків миттєво зникнуть у «чорній дірці» корумпованого «Енергоатому». Й 100% зникнуть… Пан Коломойський допоможе», – написав Кушнірук.

Він підкреслив, наразі ситуація із NPL в держбанках далека від нормальної. Станом на початок грудня 2020 року частка NPL у кредитних портфелях «Ощадбанку», «Укрексімбанку» та «Укргазбанку» становила 43%, «тобто, чи не половина кредитного портфелю – проблемна та безнадійна».

Економіст вказав, що у разі нерозрахунків по боргам перед ВДЕ та подальшого непогашення ними кредитів перед держбанками, обсяг NPL зросте. Держбанки «завдяки» постановам/настановам НКРЕКП перестануть відповідати нормативним вимогам НБУ. Державі (в особі Мінфіну) прийдеться шукати гроші на докапіталізацію державних банків.

«Минулого року Рада з фінансової стабільності затвердила план зі зниження NPL у держбанках. Затвердження плану є виконанням одного зі структурних маяків програми співпраці України з МВФ. Не менш важливим структурним маяком співпраці з МВФ є виконання плану зі зниження NPL у держбанках. Тож послідовності Коломойському не бракує – все задля розриву співпраці із Заходом, все для повернення в обійми Путіна», – підкреслив Кушнірук.

Як відомо, створений у лютому 2018 року енерготрейдер «Юнайтед Енерджі» пов'язують з Ігорем Коломойським. Ця компанія бере участь в схемах перепродажу електроенергії держкомпаній «Центренерго» та «Енергоатом», що заводить їх в збитки.

Нагадаємо, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої» енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила «Гарантованому покупцю» лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроект №4624 про випуск ОВДП для «Енергоатому» на суму 7,3 млрд грн. Таким чином, «Енергоатом» і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів.