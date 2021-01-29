Екологи розробили новий план для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні

4 квітня в зоні відчуження Чорнобильської АЕС почалася масштабна пожежа. З нею боролися близько тисячі спеціалістів та декілька сотень спецтехніки

У квітні 2020-го в зоні відчуження Чорнобильської АЕС почалася пожежа, яка підійшла до сховища радіоактивних відходів

Масштабні пожежі, які охопили зону відчуження у минулому році і стали причиною знищення сотень гектарів території, змусили суспільство переглянути своє ставлення до екологічних тем. Адже коли екотема стає предметом маніпуляцій, виникають величезні ризики пропустити масштабну загрозу для всієї Європи за низкою більш дрібних інформаційних приводів. Такої думки дійшли учасники брифінгу, який відбувся за ініціативи Професійної асоціації екологів України.

«Ми роками спостерігаємо ситуацію, коли українці замість упередити катастрофу, страждають від наслідків. Коли частина екологічних проблем тоне в потоці інших маніпулятивних тем, процес перекладання відповідальності забирає дорогоцінний час. Тому час діяти спільно, щоб зберегти життя і здоров’я! Час подивитися на виклики комплексно і з максимальною відповідальністю кожного. Адже коли вирує пожежа, – щось чи хтось (у більшості випадків) її спровокував», – зазначила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

Саме тому екологи виступили за розробку плану, який допоможе створити системний, узгоджений та єдиний підхід до пожеж. Цей план зможуть використовувати всі відомства та підприємства у зоні відчуження та ті, що залучаються на гасіння пожеж, також він стане основою для виділення бюджетного фінансування.

«План буде включати опис стратегії недопущення великих пожеж у зоні відчуження, опис задач, які необхідно вирішити, опис ризиків, небезпек, відповідальності та порядку взаємодії відомств та окремих підприємств. Ключовими частинами плану буде аналіз поточної та минулої ситуації, причин виникнення великих пожеж та комплекс заходів спрямованих на створення інтегрованої системи попередження та гасіння пожежами. Інструментами реалізації плану будуть покращене нормативне забезпечення, комплекс організаційних та управлінських заходів, покращене бюджетне фінансування, навчання персоналу, втому числі заходам індивідуальної безпеки, підготовка керівників гасіння пожеж різного рівня, а також широке застосування сучасних інформаційних технологій для моніторингу пожежних ризиків, забезпечення готовності, виявлення та гасіння пожеж», – пояснив Сергій Зібцев, професор кафедри лісівництва ННІ ЛіСПГ НУБіП України та керівник Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж.

4 квітня в зоні відчуження Чорнобильської АЕС почалася масштабна пожежа. З нею боролися близько тисячі спеціалістів та декілька сотень спецтехніки. Але вогонь охопив більше 30 тисяч гектарів, знищив частину «рудого лісу», 12 покинутих сіл і військове містечко Чорнобиль-2. Та найстрашніше – що пожежа підійшла до околиць Прип'яті і сховища радіоактивних відходів «Підлісний».