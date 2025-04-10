Нові тарифи на утримання будинків у Києві. Чи розуміє Кличко, що відбувається
Чи знає міський голова про ринкову схему?
Стосовно нових київських тарифів на утримання будинків.
1. Вони «неринкові» тому що «конкурс» від КМДА це банальна корупційна маніпуляція – конкурсу не було.
Зверніть увагу, я не кажу що вони «великі» чи «малі» – я стверджую що вони «неринкові»!
Бо «ринку» не створено і цей «конкурс» є яскравим підтвердженням цього очевидного факту!
2. Вони не є «економічно обґрунтованими», оскільки цього обґрунтування ніхто не робив – його не існує у природі.
3. Якість послуги ніхто не контролює, тому саме на цьому побудована вся корупційна надбудова, в якій замішані чиновники КМДА, депутати, активісти та наближені до КМДА бізнес-структури.
4. Корупційний прибуток цієї «ринкової схеми» складає приблизно 2 млрд грн на рік, які планується витягнути з кишені киян.
5. Чи знає міський голова про цю схему?!
Важко сказати. Автори її в профільній вертикальній структурі КМДА. Думаю – Віталій слухає профільного заступника і навіть не до кінця розуміє про що йде мова.
Якщо у Віталія Кличко буде бажання почути іншу точку зору – телефонуйте, номер той же що й був.
6. Порівнювати тарифи від керуючих компаній з внесками на утримання ОСББ це повна цинічна маніпуляція – її придумала КМДА для прикриття цієї корупційної схеми.
З цією ж метою для цього найняті всілякі «активісти» та «експерти».
7. До речі – створення ОСББ це логічний перший крок в боротьбі з обкраданням мешканців.
Масове створення ОСББ гальмується на жаль неправильною державною політикою в першу чергу.
Але вже є очевидним той факт що нам не вдасться зробити ОСББ у кожному будинку.
А «заганяти» туди людей такими корупційними схемами та «конкурсами» це категорично неприпустимо.
8. Що робити далі?!
Вирішити самим для себе – платити та продовжувати бути слухняними ідіотами чи чітко висловити свою юридично обґрунтовану позицію!
Ви поки визначайтеся для себе.
Якщо хочете бути ідіотами – будьте ними.
Якщо не хочете бути ідіотами – алгоритм дій вам буде запропоновано найближчим часом.
«Грошей нема, але ви тримайтеся!».
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