Головна Думки вголос Олексій Кучеренко
search button user button menu button
Олексій Кучеренко Народний депутат

Нові тарифи на утримання будинків у Києві. Чи розуміє Кличко, що відбувається

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Корупційний прибуток цієї «ринкової схеми» складає приблизно 2 млрд грн на рік, які планується витягнути з кишені киян
колаж: glavcom.ua

Чи знає міський голова про ринкову схему?

Стосовно нових київських тарифів на утримання будинків.

1. Вони «неринкові» тому що «конкурс» від КМДА це банальна корупційна маніпуляція – конкурсу не було.

Зверніть увагу, я не кажу що вони «великі» чи «малі» – я стверджую що вони «неринкові»!

Бо «ринку» не створено і цей «конкурс» є яскравим підтвердженням цього очевидного факту!

2. Вони не є «економічно обґрунтованими», оскільки цього обґрунтування ніхто не робив – його не існує у природі.

3. Якість послуги ніхто не контролює, тому саме на цьому побудована вся корупційна надбудова, в якій замішані чиновники КМДА, депутати, активісти та наближені до КМДА бізнес-структури.

4. Корупційний прибуток цієї «ринкової схеми» складає приблизно 2 млрд грн на рік, які планується витягнути з кишені киян.

5. Чи знає міський голова про цю схему?!

Важко сказати. Автори її в профільній вертикальній структурі КМДА. Думаю – Віталій слухає профільного заступника і навіть не до кінця розуміє про що йде мова.

Якщо у Віталія Кличко буде бажання почути іншу точку зору – телефонуйте, номер той же що й був.

6. Порівнювати тарифи від керуючих компаній з внесками на утримання ОСББ це повна цинічна маніпуляція – її придумала КМДА для прикриття цієї корупційної схеми.

З цією ж метою для цього найняті всілякі «активісти» та «експерти».

7. До речі – створення ОСББ це логічний перший крок в боротьбі з обкраданням мешканців.

Масове створення ОСББ гальмується на жаль неправильною державною політикою в першу чергу.

Але вже є очевидним той факт що нам не вдасться зробити ОСББ у кожному будинку.

А «заганяти» туди людей такими корупційними схемами та «конкурсами» це категорично неприпустимо.

8. Що робити далі?!

Вирішити самим для себе – платити та продовжувати бути слухняними ідіотами чи чітко висловити свою юридично обґрунтовану позицію!

Ви поки визначайтеся для себе.

Якщо хочете бути ідіотами – будьте ними.

Якщо не хочете бути ідіотами – алгоритм дій вам буде запропоновано найближчим часом.

«Грошей нема, але ви тримайтеся!».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Віталій Кличко Київ тарифи бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підвищення тарифів «УЗ» може стати додатковим поштовхом до того, що деякі підприємства скоротять або законсервують виробництва
Підвищення тарифів «Укрзалізниці». ЗМІ спрогнозували наслідки
13 березня, 12:00
У супермаркетах США стане дорожче купувати яловичину
Через тарифну політику Трампа американці можуть відчути дефіцит яловичини
18 березня, 08:33
Ткаченко повідомив, що вже є подання на скасування рішення про підвищення тарифів у Києві
Бій за тарифи у Києві: голова КМВА скасовує рішення мера Кличка
20 березня, 09:21
Столичні поліцейські підозрюють киянина у заволодінні наркотичними засобами шахрайським шляхом
Вводив в оману лікарів. Наркозалежний вигадав схему для отримання нових доз метадону
20 березня, 13:59
У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
21 березня, 22:10
Міністр фінансів США звернувся до країн, постраждалих від мит
Нові мита від США. Бессент закликав країни не мститись, бо буде гірше
3 квiтня, 03:48
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером міста-побратима Києва – Тулузи, Жаном-Люком Муденком
Віталій Кличко та мер Тулузи підписали Декларацію міст-побратимів
31 березня, 22:01
Китай заявляє, що «боротиметься до кінця» після того, як Трамп погрожує новими митами
Китай заявив, що не миритиметься з тарифним «шантажем» Трампа
8 квiтня, 10:50
Біля будівлі КМДА зібралися кияни, які вимагають негайного звільнення Бондаренка
Під КМДА зібралися кияни, які вимагають звільнення секретаря Бондаренка (фото)
8 квiтня, 12:19

Олексій Кучеренко

Нові тарифи на утримання будинків у Києві. Чи розуміє Кличко, що відбувається
Нові тарифи на утримання будинків у Києві. Чи розуміє Кличко, що відбувається
Влада обвалила видобуток газу до мінімуму за 20 років
Влада обвалила видобуток газу до мінімуму за 20 років
Про міфи і «Нафтогаз»
Про міфи і «Нафтогаз»
Тарифна криза, вугільний дефіцит та інші звитяги енергетичної політики
Тарифна криза, вугільний дефіцит та інші звитяги енергетичної політики
Три потопи за місяць. Київська влада не розуміє масштабів біди, яка насувається
Три потопи за місяць. Київська влада не розуміє масштабів біди, яка насувається
Хто такі «Відродження» і «Воля народу»? Що вони роблять в Раді?
Хто такі «Відродження» і «Воля народу»? Що вони роблять в Раді?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
178K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
41K
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
30K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації
14K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua