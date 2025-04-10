Нові тарифи на утримання будинків у Києві. Чи розуміє Кличко, що відбувається

Корупційний прибуток цієї «ринкової схеми» складає приблизно 2 млрд грн на рік, які планується витягнути з кишені киян

Чи знає міський голова про ринкову схему?

Стосовно нових київських тарифів на утримання будинків.

1. Вони «неринкові» тому що «конкурс» від КМДА це банальна корупційна маніпуляція – конкурсу не було.

Зверніть увагу, я не кажу що вони «великі» чи «малі» – я стверджую що вони «неринкові»!

Бо «ринку» не створено і цей «конкурс» є яскравим підтвердженням цього очевидного факту!

2. Вони не є «економічно обґрунтованими», оскільки цього обґрунтування ніхто не робив – його не існує у природі.

3. Якість послуги ніхто не контролює, тому саме на цьому побудована вся корупційна надбудова, в якій замішані чиновники КМДА, депутати, активісти та наближені до КМДА бізнес-структури.

4. Корупційний прибуток цієї «ринкової схеми» складає приблизно 2 млрд грн на рік, які планується витягнути з кишені киян.

5. Чи знає міський голова про цю схему?!

Важко сказати. Автори її в профільній вертикальній структурі КМДА. Думаю – Віталій слухає профільного заступника і навіть не до кінця розуміє про що йде мова.

Якщо у Віталія Кличко буде бажання почути іншу точку зору – телефонуйте, номер той же що й був.

6. Порівнювати тарифи від керуючих компаній з внесками на утримання ОСББ це повна цинічна маніпуляція – її придумала КМДА для прикриття цієї корупційної схеми.

З цією ж метою для цього найняті всілякі «активісти» та «експерти».

7. До речі – створення ОСББ це логічний перший крок в боротьбі з обкраданням мешканців.

Масове створення ОСББ гальмується на жаль неправильною державною політикою в першу чергу.

Але вже є очевидним той факт що нам не вдасться зробити ОСББ у кожному будинку.

А «заганяти» туди людей такими корупційними схемами та «конкурсами» це категорично неприпустимо.

8. Що робити далі?!

Вирішити самим для себе – платити та продовжувати бути слухняними ідіотами чи чітко висловити свою юридично обґрунтовану позицію!

Ви поки визначайтеся для себе.

Якщо хочете бути ідіотами – будьте ними.

Якщо не хочете бути ідіотами – алгоритм дій вам буде запропоновано найближчим часом.

«Грошей нема, але ви тримайтеся!».