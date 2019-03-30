Генпрокурор США пообіцяв до середини квітня оприлюднити доповідь Мюллера



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Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Документ міститиме редагування, щоб зберегти в таємниці джерела інформації та методи розслідування

Повна доповідь за підсумками «російського» розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера буде оприлюднена в повному обсязі не 2 квітня, як вимагають демократи в Конгресі, а до середини наступного місяця.

При цьому документ міститиме редагування, щоб зберегти в таємниці джерела інформації та методи розслідування, повідомив у п'ятницю генпрокурор США Вільям Барр.

«За моїми очікуваннями, ми зможемо оприлюднити доповідь до середини квітня, якщо не раніше», - написав Барр в офіційному листі, адресованому главам юридичних комітетів Сенату й Палати представників.

Генпрокурор зазначив, що мін’юст зараз опрацьовує звіт і здійснює необхідні редагування з метою забезпечення захисту чутливої інформації розвідки, яка може вказувати на джерела й методи розслідування.

Він зауважив, що не зможе вкластися у термін, визначений Палатою представників, для публікації розширеної версії по доповіді Мюллера. Водночас він звернув увагу, що глава Білого дому не втручатиметься в процес підготовки звіту.

«Хоча президент і має право визначати переваги для оприлюднення певних частин доповіді, він публічно заявив, що має намір покластися на мене, тож, відповідно, попередньо не планується подавати звіт до Білого дому», - зазначив генпрокурор.

Як відомо, публікація звіту Мюллера цілком неможлива за законом, оскільки текст містить конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.

Також доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів».

Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера, заявивши про «повне виправдання».

У Конгресі США тепер хочуть, щоб глава мін’юсту дав пояснення щодо звіту Мюллера.

Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

Джерело: Укрінформ