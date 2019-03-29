  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Сьогодні на Донбасі загинув український військовий

    • Розсилка
    Сьогодні на Донбасі загинув український військовий

    Протягом поточної доби вороги 10 разів порушували режим припинення вогню, сім разів застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями

    На Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил у п'ятницю, 29 березня, загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр ОСС у своєму Facebook.

    Так, протягом поточної доби вороги 10 разів порушували режим припинення вогню, сім разів застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями, з витратою 59 мін калібрів 120 та 82 мм.

    Читайте також

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил:

    з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Широкине;

    з мінометів калібру 82 мм - у районі населеного пункту Водяне;

    зі станкових протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Лебединське.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог сім разів обстріляв наших захисників:

    тричі - з мінометів 120-го та 82-го калібрів, озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та автоматичних станкових гранатометів – у районі селища міського типу Троїцьке;

    двічі - з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти - у районі населеного пункту Новоолександрівка;

    з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів - поблизу селища Золоте-4;

    зі стрілецької зброї - біля селища міського типу Зайцеве.

    «Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. Підрозділи, що обороняються, адекватною відповіддю змусили ворога припинити обстріли. Втрати противника уточнюються», - поінформували в прес-центрі.

    Нагадаємо, в районі проведення ООС на Донбасі 28 березня російські окупаційні війська сім раз обстріляли українські позиції, жоден військовий не постраждав.

    Як повідомлялося раніше, 28 березня бойовики на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил обстріляли населений пункт Новолуганське, пошкодивши газопровід.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі війна смерть машини військові озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ