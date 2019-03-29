У Білому домі вважають російських військових у Венесуелі «прямою загрозою»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Білий дім

США продовжуватимуть захищати свої інтереси і інтереси своїх партнерів в Західній півкулі

США будуть розглядати відправку іноземних військових і військової техніки до Венесуели як «пряму загрозу» регіональній безпеці.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, пише Reuters.

«Ми рішуче застерігаємо сили, що знаходяться за межами Західної півкулі, від розгортання військових засобів в Венесуелі або в інших частинах з метою проведення або розширення військових операцій», - сказав він.

Болтон додав, що США продовжуватимуть захищати свої інтереси і інтереси своїх партнерів в Західній півкулі.

Як відомо, 27 березня президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

Нагадаємо, раніше до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Натомість у МЗС РФ заявили, що російські військові будуть у Венесуелі «стільки, скільки потрібно».