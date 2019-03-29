У Білому домі вважають російських військових у Венесуелі «прямою загрозою»
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США продовжуватимуть захищати свої інтереси і інтереси своїх партнерів в Західній півкулі
США будуть розглядати відправку іноземних військових і військової техніки до Венесуели як «пряму загрозу» регіональній безпеці.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, пише Reuters.
«Ми рішуче застерігаємо сили, що знаходяться за межами Західної півкулі, від розгортання військових засобів в Венесуелі або в інших частинах з метою проведення або розширення військових операцій», - сказав він.
Болтон додав, що США продовжуватимуть захищати свої інтереси і інтереси своїх партнерів в Західній півкулі.
Як відомо, 27 березня президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.
Нагадаємо, раніше до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими.
У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.
Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Натомість у МЗС РФ заявили, що російські військові будуть у Венесуелі «стільки, скільки потрібно».