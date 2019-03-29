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    Російські військові на навчаннях в окупованому Криму стріляли з «Іскандерів»

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    Російські військові на навчаннях в окупованому Криму стріляли з «Іскандерів»

    За даними Міністерства оборони Росії, було виконано понад 300 вогневих завдань з бойовими стрільбами

    Російські військові провели чергові навчання в Криму, в яких було задіяно понад 500 одиниць озброєння, включаючи оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М» і кораблі, оснащені крилатими ракетами «Калібр».

    Як повідомляє Міністерство оборони Росії,  понад 5 тисяч військовослужбовців у складі розрахунків і екіпажів виконали близько 500 вогневих завдань, у тому числі понад 300 з бойовими стрільбами.

    За даними Міноборони РФ, крім Криму, навчання у цей же час проводилися в Дагестані, Північній Осетії, Ростовській області, в Ставропіллі, а також в акваторіях Чорного і Каспійського морів.

    Нагадаємо, постійний представник України при ОБСЄ Василь Прокопчук заявив, що Росія продовжує мілітаризацію Кримського півострова.

    «Масштабні військові навчання, які Росія почала цього тижня в окупованому Криму із залученням більше 1,5 тисяч десантників, 300 одиниць бойової техніки та авіації, є частиною триваючої мілітаризації з боку РФ, що несе загрози всьому Чорноморському регіону та поза його межами», - зазначив постпред України при ОБСЄ.

    Джерело: Крим.Реалії

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