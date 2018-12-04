Крим і Абхазія - друзі по нещастю

Олег Панфілов Професор Державного університету Ілії (Грузія)

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сухумі, архівна світлина

Як анексований Росією півострів буде співпрацювати з Сухумі

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Согласно сообщениям, Абхазия и Крым подписали в Сухуми план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2019-2021 годы, который, в частности, включает в себя работу в сфере торговли, промышленности, культуры и молодежных проектов. Ни одного конкретного проекта и времени реализации на пресс-конференции названо не было.

Приходится сразу уточнить, в каком статусе был упомянут Крым. В сообщении абхазского агентства «Апсныпресс» промелькнул такой абзац: «В области транспорта участниками рабочих групп будут подготовлены предложения по организации морского грузового и пассажирского сообщения между Республикой Крым и Республикой Абхазия, а также по организации логистических схем перевозок между странами». Из логики написанного следует подразумевать, что «Республика Крым» – независимое государство, с которым Абхазия, тоже якобы «независимая», пытается наладить отношения.

Однако, как оказалось, с такой же логикой проблемы и у российского агентства ТАСС, которое ни в одном сообщении о переговорах в Сухуми не упоминает Крым как российскую территорию, называя полуостров исключительно «Республика Крым». Уже это обстоятельство свидетельствует о том, что цели и задачи появления в оккупированной Абхазии делегации из Крыма были исключительно пропагандистскими. Крымскую делегацию возглавлял постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, абхазскую – первый «вице-премьер» Даур Аршба. А сама встреча названа «межправительственной комиссией Абхазии и Крыма».

Уроженец Коми Георгий Мурадов с 1979 года на дипломатической службе, работал на различных должностях в центральном аппарате и загранучреждениях МИД СССР и России, в 2014 году был брошен на ответственную работу на высокую должность смотрителя за аннексированной территорией, в том же году попал в санкционный список Евросоюза за «действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины». 64-летний чиновник предпенсионного возраста из старой плеяды исполнительных бюрократов, который последние годы перед назначением в Крым трудился заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – так называемое Россотрудничество. Организация, которая поддерживает «русский мир» на постсоветском пространстве.

Георгий Мурадов даже сейчас не крымчанин, его офис находится на Новом Арбате в Москве, и в Сухуми он добирался из российской столицы. Заранее абхазские СМИ распространили информацию о том, что главным решением станут «предложения по организации морского грузового и пассажирского сообщения между Республикой Крым и Республикой Абхазия». Абхазия в настоящее время находится в блокаде, и единственным выходом в мир является граница на реке Псоу, через которую ходят поезда из Сухуми в Москву, а также автомобильное сообщение. С мая до сентября в Гагры ходят пассажирские катера из Сочи и Адлера. Сухумский порт, в советские времена принимавший большие круизные суда, прибывавшие из самых различных стран черноморского региона, в настоящее время не работает, а морской вокзал так и остается разрушенным со времен войны 1993 года.

Кроме транспортных связей, обсуждались «вопросы содействия в организации поставок из Крыма в Абхазию сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также промышленных товаров, судов различного назначения, из Абхазии в Крым – зерен кукурузы, фруктов, в том числе цитрусовых, питьевой воды, безалкогольных напитков, стройматериалов и другой продукции». В сфере сельского хозяйства «члены рабочей группы обсудили возможность участия Абхазии в специализированной выставке аграрных технологий «АгроЭкспоКрым-2019». В области промышленности «стороны рассмотрели возможность организации судоремонта в Абхазии силами судостроительных и судоремонтных заводов Республики Крым». По старой советской традиции не оставлены без внимания культура и спорт – «отмечена необходимость проведения совместных учебно-тренировочных сборов спортивных команд двух стран по греко-римской и вольной борьбе, а также обсудили организацию регулярного обмена группами тренерско-преподавательского состава и других категорий спортивных работников». В области культуры и культурного наследия «стороны поддержали стремление активизировать разработку совместных проектов, в том числе, по оказанию содействия в организации обменных гастролей театров, профессиональных творческих коллективов двух республик».

Возможно, что в составе делегаций находились люди с чувством юмора, если они решили обсудить вопросы сотрудничества Абхазии и Крыма в области туризма: «Что касается туризма, то представители туристической индустрии Абхазии и Крыма выразили желание участвовать в форумах и выставках, проводимых в республиках». Трудно представить, что можно обсуждать на форумах, если и Крым, и Абхазия оказались в равных ситуациях, когда огромный потенциал остался без внимания туристов, которые предпочитают более выгодные курорты в других странах, с хорошим сервисом. Крымские курорты оказались в таком же положении, как и абхазские, когда к ним нет интереса инвесторов и любое коммерческое развитие связано с политическим контекстом, которого бизнесмены стараются избегать, чтобы не попасть в санкционный список.

Отношения двух оккупированных территорий начались еще два года назад: в апреле 2016 года «правительства» Абхазии и Крыма подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. В октябре 2017 года в рамках VIII Российско-абхазского делового форума абхазский Объединенный перерабатывающий комплекс и российская компания «Технологии» заключили договор о поставках в Россию порядка 600 тысяч тонн песка и щебня. Поставки ведутся с июня этого года – при строительстве Керченского моста и федеральной трассы «Таврида» использовались в том числе материалы из Абхазии. Георгий Мурадов говорил в Сухуми: «Каждый, кто едет сегодня через мост, являющийся для крымчан «дорогой жизни», а для руководства нашей страны предметом гордости, должен помнить, что в нем есть частичка Абхазии. И федеральная трасса «Таврида», которая пройдет через весь полуостров, тоже имеет частички абхазской земли».

Пожалуй, песок и щебень – это единственный «товар», который Абхазия может предложить своим партнерам: своих судов для обеспечения пассажирского сообщения у Сухуми нет, как нет и ремонтных доков – они разворованы давно. Нет и промышленного потенциала, кроме странного качества вина, а также мандаринов, которые из-за отсутствия стандартов калибровки отказывается покупать Россия. На пресс-конференции Георгия Мурадова прозвучала реальная причина, по которой несколько россиян приехали в Сухуми. «Сотрудничество Абхазии и Крыма с Сирией является перспективным направлением», – об этом заявил Георгий Мурадов в ходе видеомоста «Сухум – Симферополь». «Сирийское направление является для нас очень перспективным в силу объективных обстоятельств. Как известно, и Сирия, и Крым, и Абхазия подвержены абсолютно незаконным варварским и нелегитимным санкциям со стороны западных государств. Потому мы выстраиваем свои собственные цепочки сотрудничества, находим выгодные проекты, тем более Сирия сегодня нуждается и в солидарности в ее борьбе с международным терроризмом, и в восстановлении», – уточнил Мурадов.

Сирия признала «независимость» Абхазии 29 мая 2018 года и установила с ней дипломатические отношения. С 4 по 8 сентября 2018 года делегация Абхазии посетила Сирию с первым официальным визитом, в рамках которого Рауль Хаджимба и Башар аль-Асад заключили договор о дружбе и сотрудничестве. Стороны также подписали несколько соглашений о сотрудничестве в разных сферах, которые на самом деле оказались филькиной грамотой, и единственный успех этих договоренностей – недавно проведенная в Сухуми выставка сирийских сувениров и поделок мастеров прикладного искусства. Насколько эти товары смогут внести вклад в улучшение жизни жителей Абхазии, не сообщается. Как и все подобные мероприятия, выставка, «официальные визиты» и договоры – всего лишь пропаганда, рассчитанная на жителей Абхазии и оказавшееся в блокаде население той части Сирии, которую контролирует Башар аль-Асад.

Расценить упоминание Сирии в контексте отношений Крыма и Абхазии иначе, кроме как создание информационной атмосферы, невозможно. Пропаганда – часть политики сирийского диктатора, как и марионеточных властей Крыма и Абхазии, пытающихся убедить население в том, что о них кто-то помнит. В самой Абхазии вояж крымской делегации восприняли двояко: кроме пропаганды в официальных СМИ, обсуждение продолжилось в социальных сетях. Например, пользователь Харахура в Telegram написал: «Иногда читаешь официоз и глаза радуются. Заключено очередное соглашение о сотрудничестве, работа закипит, поставки пойдут. Потом задумываешься. А что пойдет, куда и как? И обнаруживается, что это чиновники просто фантазируют. Сколько таких воздушных замков презентовали и в России, и в Абхазии. Вот относительно безобидный пример. Абхазия и Крым договорились бла-бла-бла, в том числе и о взаимных поставках всяких полезных ништяков. Чем осчастливит Крым Абхазию? Речь идет о поставках сельскохозяйственной продукции и продовольствия, промышленных товаров, кораблей и судов различного назначения. Ну ладно, крымские персики можно и завозить, если они не окажутся при этом золотыми. Но это не чиновникам решать, а предпринимателям. Чиновники с какого боку? Социализм закончился тридцать лет назад, проснитесь, по-братски! Корабли и суда? Кто их купит, позвольте спросить? У Абхазии нет рыболовецкого флота, и военно-морского уже тоже нет. И где эти суда, если что, ставить? В сухумском порту? Так там места нет. Отдельно позабавила инициатива сделать судоремонтную базу в Абхазии силами судоремонтных крымских заводов. Чуваки, вы давно на бывший судоремонтный завод заезжали в Сухуми? Там давно уже все растащили. Рельсы к морю еще два года назад скоммуниздили. Это все надо приватизировать, а не рассчитывать, что крымчане будут закачивать в этот сухумский судоремонтный Сталинград бабло».

Скорее всего, стороны прекрасно осознают перспективность двух оккупированных территорий, если, кроме «бла-бла-бла», ничего конкретного не прозвучало. Но постоянно подчеркивалась роль Сирии в будущих отношениях – именно для этой страны и нужно внимание и контакты, даже если они за собой ничего не несут: ни экономики, ни развития. Из области пропаганды и недавнее сообщение о том, что «Югоосетинская компания «Модульные технологии Осетии» подписала коммерческое соглашение с холдингом Hamsho International Group в Сирии. Оказалось, такой компании в «Южной Осетии» не существует, а российская компания «Модульные технологии» открывает производство в Цхинвали и будет поставлять в Сирию сборные конструкции школ и детских садов. Из «Южной Осетии» их повезут в Новороссийский порт, а оттуда до Сирии пять суток ходу на корабле.

Джерело: Крим.Реалії

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