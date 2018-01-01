Раби в «незалежній» Абхазії

Кремль закриває очі на викрадення, рабство і вбивства в Абхазії

Мовою оригіналу В Абхазии новый скандал – на границе с Россией был задержан человек, который рассказал, что бежал из рабства. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщили, что мужчина пытался незаконно перейти вброд пограничную реку Псоу. Задержавшим его пограничникам он рассказал, что год назад

Олег Панфілов Засновник московського Центру екстремальної журналістики

Олег Панфілов

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Туристи в Сухумі, травень 2016 року. Ілюстративне фото

Кремль закриває очі на викрадення, рабство і вбивства в Абхазії

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В Абхазии новый скандал – на границе с Россией был задержан человек, который рассказал, что бежал из рабства. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщили, что мужчина пытался незаконно перейти вброд пограничную реку Псоу. Задержавшим его пограничникам он рассказал, что год назад попал в рабство в Абхазии: у него забрали документы и заставили работать на стройке.

Одновременно коллеги из проекта «Эхо Кавказа» сообщили о том, что в Сухуми «на строительстве многоэтажного гостевого дома около Красного моста в районе Турбазы работают 44 северокорейских трудовых мигранта. В городе, особенно вечерами, можно увидеть непривычные для Абхазии группы людей, явно неместные. Щуплые, небольшого роста, больше похожие на подростков, они дружно маршируют по набережной в конце рабочего дня, одетые в одежду цвета хаки и с кепками на головах». Жители Сухуми пишут, что корейцы в Абхазии работают уже два года, но больше никаких подробностей не сообщается.

Северокорейские рабочие были замечены в российских областях Сибири и Дальнего Востока, где они живут замкнуто, есть «бригадиры», которые не позволяют им общаться с местными жителями и с журналистами. Автор российской «Новой газеты» написал, что условия проживания северокорейских рабочих напоминают скорее концлагерь, а отбор рабочих в КНДР тщательный, чтобы отсеять неблагонадежных и тех, кто имеет родственников в Республике Корея. Сейчас, как пишут журналисты, в России работают около 30 тысяч человек, но каким образом они попали в Абхазию, пока неизвестно. Скорее всего, как и прочие, внешние контакты марионеточного режима Абхазии происходят с участием российского МИДа. Через Россию же они попадают в Абхазию и, судя по всему, никаких трудностей с переходом границы на Псоу они не испытывают.

Если вы откроете российскую «Википедию», то в статье о рабстве вы не найдете упоминания о России или постсоветском пространстве. О рабстве в США – сколько угодно, о рабовладении в средневековой Европе – тоже. Но ни слова о том, что похищения людей для выполнения определенной работы практиковались в России издавна. За последние годы было много случаев в Чечне, других российских регионах. В советское время тоже находили людей в глухих лесах или горах, но то были, как правило, добровольные отшельники, которые были готовы работать за еду и приют, а бежали или от семейных невзгод, или из-за долгов.

Оказалось, что рабство в Абхазии – далеко не единичный случай, за последние двадцать лет их было множество, но никогда эта проблема не поднималась, хотя все эти случаи были элементарным насилием, то есть вполне подходили под определение уголовно наказуемого преступления. А поскольку большинство «рабов» – российские граждане, то странной кажется позиция МИДа РФ, которое закрывает глаза и продолжает ублажать сепаратистов новыми финансовыми и политическими подачками. Никто из сепаратистских властей так и не дал ответа, почему на контролируемой ими территории процветает рабство. В прессу попадает лишь часть историй, и то после того, как бывшие «рабы» дают согласие на публикацию.

Самой громкой историей было бегство турецких рабочих из Абхазии в 2004 году. По их словам, 15 мая они приехали в Абхазию на работу, за которую им обещали платить ежемесячно от 700 до 1200 долларов, причем деньги должны были перечисляться их семьям в Турции. Обнаружив вскоре, что никаких денег им не выплачивается, турки заявили протест, но были избиты и под угрозой применения оружия были вынуждены работать на заготовке лома черных металлов. Часть из них смогла убежать и добраться до Тбилиси. «Нас кормили один раз в день, заставляли работать с 8 утра до 9 вечера, систематически избивали и в целом содержали как рабов», – рассказали освобожденные.

Самыми бесправными являются «рабы» из постсоветских стран, кроме России, которые не признают Абхазию «независимым государством», а значит, не имеют никаких рычагов воздействия. Российский МИД дистанцировался от решения этой проблемы даже в качестве посредника – несмотря на многочисленные случаи, люди все равно приезжают и попадают в рабство. Особенно много было случаев с гражданами Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и даже Армении, хотя в Абхазии огромная армянская диаспора. Людей приманивает легкий заработок и советский романтизм, когда им пытаются внушить, что Абхазия восстанавливается и там нужны рабочие руки для строительства светлого будущего.

Проще в Абхазии обходятся с россиянами: во-первых, многие из них наивно полагают, что «раз мы спасли абхазов от грузин», то они чем-то обязаны. Напротив, с россиянами больше проблем, поскольку, во-вторых, к ним относятся как к неизбежным покровителям и на шалости в Москве будут закрывать глаза. Российский блогер Алексей Кунгуров рассказал историю 77-летнего старика из Иванова, который более двадцати лет находился в рабстве у абхазов: он жил в селе Атара-Армянская, всего в 30 минутах езды от Сухуми. Там «местные бандиты из семьи Квициния владеют половиной дворов», у многих из них традиционно есть свои, по сути, «рабы», как Валентин Лебедев. В 1992 году его «позвали на уборку мандаринов, потом он работал на стройке». Квициния и его подельников осудили в марте 2017 года по обвинению в убийстве российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги.

Наталья Петровна вместе с мужем Игорем Николаевичем приехала в Абхазию на отдых из Новосибирска в августе 2001 года. Как утверждает сама семейная пара, их привлекли низкие цены широко рекламируемого российскими туристическими фирмами «курортного рая». Как рассказала Наталья Петровна, «после небольших «пограничных» формальностей на реке Псоу они с супругом пересекли границу и тут же наткнулись на «доброжелательных» бородачей, сидя на корточках «покуривающих» самокрутку, с лениво висящими автоматами на спинах и в натянутых грязных спортивных штанах. Они представились как абхазские «пограничники». После уплаты таможенной «пошлины» в 100 рублей с человека они предложили нам доехать до Сухуми на легковой машине, за рулем которой на месте таксиста, по всей видимости, сидел давно знакомый им человек». «Таксист» их привез в дом, «где находились две девушки, такие же туристки из России. Как они рассказали, их держат в чулане три дня. На мандариновых плантациях из России оказалось 9 человек, три женщины и шестеро мужчин.

Супруги Мария и Вадим Степановы приехали в Абхазию 17 мая 2006 года из подмосковного Одинцова. Уже 20 мая вооруженные абхазские «милиционеры» задержали туристов прямо на пляже, объяснив это необходимостью «проверки документов». Супружескую пару после короткой беседы в отделении милиции передали вооруженным людям в гражданской одежде. Боевики отвезли россиян в барак, где содержались еще 17 людей, граждан стран СНГ. Как сообщили супруги журналистам, всех их использовали на строительных работах, им удалось бежать только в конце июля.

28 марта 2001 года на участке одной из застав Сочинского погранотряда был задержан мужчина без документов, пытавшийся перейти на российскую сторону из Абхазии. Он назвался Олегом Калиновым из Мурманска и сообщил, что был с 1993 года в рабах у абхазских боевиков. Задержанный передан пограничниками в РОВД поселка Блиново, что неподалеку от Сочи, для тщательной проверки. В 2010 году «рабов» российские правоохранители обнаружили в одном из цехов в городе Гагра, где изготавливаются металлоконструкции. Сотрудники СГБ выяснили, что там действительно «трудились четверо граждан России – Татьяна Герусенко, Александр Басов, Александр Лосевский и Александр Родионов, а также несколько граждан Кыргызстана», но делали они это, как заявила «Служба государственной безопасности Абхазии», добровольно.

Как оказалось, кроме наивных туристов, которых отлавливают непосредственно в Абхазии, в сентябре 2010 года была задержана группа, которая продавала жителей шахтерских городов в рабство на оккупированную территорию. Организатором группы и ее главным координатором являлся уроженец Краснодарского края, житель города Шахты Михаил Ясинский. По данным МВД России, в состав преступной группы также входили несколько жителей города Шахты Ростовской области и жители Абхазии. При этом «вербовкой» потенциальных жертв занимались с помощью объявлений в местной газете в шахтерских городах Миллерово, Новошахтинска, Каменск-Шахтинска и Белой Калитвы. После этого преступники переправляли своих новых «сотрудников» через границу России с Абхазией, где у них под предлогом заключения трудового договора забирали паспорта, а позже силой отбирали деньги и личные вещи.

За последние несколько лет в Абхазии произошло несколько похищений и убийств российских туристов. В июле 2017 года, как сообщила «Российская газета», Ростуризм официально предупредил об ухудшении криминогенной обстановки в Абхазии. «Посольство РФ» рекомендовало посещающим Абхазию туристам проявлять повышенные осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, не оставлять без присмотра малолетних детей. Казавшаяся гостеприимной Абхазия вдруг предстала опасной территорией, где грабят и убивают русских туристов.

Судя по последним сообщениям, Кремль закрывает глаза на похищения, рабство и убийства, а курирующие Абхазию российские государственные ведомства молчат, смирившись с неизбежностью. Тбилиси молча наблюдает за происходящим, лишь собирая информацию о преступлениях, понимая, что последствия российской оккупации будут ощутимы еще много лет, даже когда Абхазия вернется в Грузию.

Джерело: Крим.Реалії

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