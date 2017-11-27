У Росії з дерев падають «п'яні» птахи

Найбільш ймовірною причиною «птахопаду» визнали ягоди горобини, глоду і ранеток, які ймовірно забродили від тепла

У російському Новосибірську все частіше стали знаходити омелюхів та дроздів, які падають з дерев. Імовірно, пернаті втрачають орієнтацію у просторі, наївшись п’янких через потепління ягід горобини і глоду (так званого «бояришника») , пише російське видання newsru.com. Волонтери поширили в ЗМІ пам'ятку про те, як виявити серед



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Найбільш ймовірною причиною «птахопаду» визнали ягоди горобини, глоду і ранеток, які ймовірно забродили від тепла

У російському Новосибірську все частіше стали знаходити омелюхів та дроздів, які падають з дерев. Імовірно, пернаті втрачають орієнтацію у просторі, наївшись п’янких через потепління ягід горобини і глоду (так званого «бояришника») , пише російське видання newsru.com. Волонтери поширили в ЗМІ пам'ятку про те, як виявити серед потерпілих птахів з черепно-мозковими травмами.

«До нас стали часто звертатися з дрібними пташками. Написала дівчина, що підібрала омелюху з ознаками черепно-мозковою травми. Ми піднімали питання про омелюхів та їхні черепно-мозкові травми і допустили той варіант, що зараз у зв'язку з потеплінням може бути пік падіння птахів», - наводить ЗМІ коментар прес-секретаря Центру реабілітації хижих птахів (ЦРХП) Аліси Богомолової.

Найбільш ймовірною причиною «птахопаду» визнали ягоди горобини, глоду і ранеток, які можуть забродити від тепла. «У птахів, що наїлися таких ягід, можна спостерігати неадекватну поведінку, втрату орієнтації. Але поки немає перевірених даних, що птахи дійсно п'яні. В основному б'ються молоді особини, їм всього кілька місяців. У великому скупченні не виключені зіткнення птахів з автомобілями. У омелюхи дуже стрімкий політ, може, вони від недосвідченості не встигають згорнути з дороги», - пояснив орнітолог Олексій Яновський.

Травмовані і хмільні птиці легко можуть загинути від холоду. Тому фахівці поширили в Новосибірську спеціальні пам'ятки, в яких дані докладні інструкції. Так, наприклад, підібраних омелюх та дроздів рекомендують садити в коробку з отворами і поступово відігрівати.

Якщо птаха прийшла до тями і не виглядає млявою - значить, вона готова до нових польотів. А ось якщо прийшла до тями, але сидить з нахиленою головою, погано володіє кінцівками, не реагує на подразники - є ймовірність ЧМТ і потрібно звернутися до фахівців.