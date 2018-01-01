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    Думки вголос

    Як зміниться життя Австрії після того, як там оселиться Гужва

    У Відні формується ядро попередників у екзилі, які радо відстоюватимуть «русскій мір» в Україні зі зручного і комфортного ЄС
    1. Віденські пєнсічі на світанку займатимуть чергу за безкоштовною газетою Вєсті. 2. Влаштується на австрійський канал із Суб’єктивними підсумками Страна.юа. 3. Патріотичні канали братимуть інтерв’ю у голограми Гужви, як особи, що зазнала гоніння за свободу слова і політичних репресій. 4. Свєта і подружки частіше їздитимуть на
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:14
    • Розсилка
    Ігор Гужва
    Ігор Гужва

    У Відні формується ядро попередників у екзилі, які радо відстоюватимуть «русскій мір» в Україні зі зручного і комфортного ЄС

    1. Віденські пєнсічі на світанку займатимуть чергу за безкоштовною газетою Вєсті.

    2. Влаштується на австрійський канал із Суб’єктивними підсумками Страна.юа.

    3. Патріотичні канали братимуть інтерв’ю у голограми Гужви, як особи, що зазнала гоніння за свободу слова і політичних репресій.

    4. Свєта і подружки частіше їздитимуть на променади до Відня.

    5. У Відні формується ядро попередників у екзилі, які радо відстоюватимуть «русскій мір» в Україні зі зручного і комфортного ЄС.

    6. Буде ще один ютуб-блогер типу Шарія.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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