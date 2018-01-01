Як зміниться життя Австрії після того, як там оселиться Гужва
- Сьогодні, 10:14
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Розсилка
У Відні формується ядро попередників у екзилі, які радо відстоюватимуть «русскій мір» в Україні зі зручного і комфортного ЄС
1. Віденські пєнсічі на світанку займатимуть чергу за безкоштовною газетою Вєсті.
2. Влаштується на австрійський канал із Суб’єктивними підсумками Страна.юа.
3. Патріотичні канали братимуть інтерв’ю у голограми Гужви, як особи, що зазнала гоніння за свободу слова і політичних репресій.
4. Свєта і подружки частіше їздитимуть на променади до Відня.
5. У Відні формується ядро попередників у екзилі, які радо відстоюватимуть «русскій мір» в Україні зі зручного і комфортного ЄС.
6. Буде ще один ютуб-блогер типу Шарія.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої