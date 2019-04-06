Що очікує на Україну з Володимиром Зеленським

Олег Устенко Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

Олег Устенко

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Володимир Зеленський

Зеленський - абсолютний український феномен. Він обов'язково мав з'явитися

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Часть 1.

Эффект мяча погруженного в воду

1. Украинский народ не просто бедный. Он обеднел из-за того что было сделано все возможное чтобы он обеднел.

2. Задача сделать этот народ нищим никогда ни у кого не стояла (по крайней мере, долгое время). Внутренние игроки, которые впоследствии стали кукловодами страны, решали задачу собственного обогащения и сохранения для себя возможностей по продолжению высасывания денег из страны. Для того чтобы обеспечить возможности своего существования кукловоды должны были создать для себя «кукольный театр». Такими куклами для них стали представители политического класса Украины. Те, кто не соглашались на предложенные условия либо ушли, либо их ушли. Система обрела четкие контуры того, что известно сейчас в мире как «украинская олигархическая клептократия». Феномен – малоприятный для граждан страны, но необходимый для того, чтобы обеспечить постоянное пополнение карманов кукловодов.

3. Делать бизнес в стране, в которой для обеспечения его выживания надо было лавировать между интересов кукловодов, не возможно. Поэтому любые обвинения в том, что кто-то вынужден был вступать в договорные отношения с олигархами или их представителями, создавшими подобные условия – не логичны. Система загоняет все в «стойло».

4. Страну загнали в навязанные рамки. Выйти из них и остаться наплаву – не возможно. Расплата для всех граждан – бедность. Война просто еще более усилила эту проблему. Если одеяло все в дырах и само по себе представляет одну огромную дыру, то, сколько ты в него не закутывайся - тебе не будет тепло. И заштопать незаштопываемое не возможно. Наша бедность стала просто невыносимо омерзительной. Особенно после того, как все соседи оказались гораздо более богатыми. Особенно после того, как те, кто в нашей старой памяти был гораздо более бедным и на кого мы смотрели снисходительно вдруг начал богатеть. И речь не только о тех, кто относился к некогда «великому и могучему», а и те, кому мы раньше сами постоянно «подавали на пропитание».

5. Расплатой за существующую в Украине ситуацию стала консервация отвратительного качества бизнес климата, который продолжал держать страну в полной зависимости от ситуации на сырьевых рынках. Чуть лучше ситуация на этих рынках – мы показываем рост, чуть хуже – мы падаем в пропасть.

6. Потеря украинского народа в ежегодном измерении в современных ценах составляет порядка 250 млрд. долларов(!) Это практически наш 2-годичный ВВП. Т.е. как в детских задачках – мы бы могли получить 3 яблока, а получили одно.

7. Мы настолько обеднели, что массовый протест выразился в массовой миграции. Но, поразительно, что и в ней были заинтересованы кукловоды. Представляете, что могло бы быть в стране, если бы около 5 миллионов наиболее предприимчивых, смелых, злых и голодных остались бы здесь. Чтобы они сделали. Насколько бы они смогли бы поднять градус социального напряжения в обществе. Это. Именно это и было страшным сном кукловодов и созданных ими «политических элит». Они согласны даже на депопуляцию страны в обмен на «еще чуть-чуть поцарюем».

8. Кукловоды поддерживаются всеми теми, кто к ним присосался и вписался в искаженные реалии. И винить этих присосавшихся нельзя. Они просто хотят выжить. Этот инстинкт самосохранения срабатывает именно таким образом – встроиться в эти реалии. Встроиться, чтобы выжить.

9. Мир вошел в эпоху новой нормальности. Все, что было ненормально еще вчера, становится абсолютно нормальным уже сегодня. И вот (на фоне этой новизны) появляется абсолютный украинский феномен – Зеленский. Он - не импорт. Он не похож на тех других. Он – местный продукт. Он должен был материализоваться. Если бы это был не Зеленский, то это мог бы быть кто-то другой. Но он обязательно должен был появиться. Кто-то, кто приходит извне системы. Кто-то, кто взрывает рамки.

10. Не надо мучать его вопросами, что он сделает для того, чтобы вытолкнуть страну на совершенно новую орбиту. Он концентрируется не на экономических вопросах, а на СИСТЕМНЫХ. И именно они повлияют на экономику. Логическая цепочка последующих событий президентства Зеленского абсолютно проста. Украинская экономика представляет из себя надувной мяч, который затягивали под воду начиная с 1991 года. Он уже так глубоко под водой, что если его отпустить, то он устремится к поверхности воды. И потом выпрыгнет над поверхностью. Украина получает шанс на космический рывок. Даже незначительные подвижки в качестве бизнес климата дадут колоссальный экономический эффект. Рост превзойдет все ожидания. Борьба с коррупцией, реформа государственного управления, регуляторная гильотина, широкомасштабная приватизация, защита прав собственности – это только незначительная часть того, что будет сделано. Это именно то, что выбросит мяч высоко над поверхностью воды.

11. Люди заслуживают прекрасного будущего! Они должны получить шанс! Это суть Христианских ценностей! И ценностей большинства других религий. Сопротивление будет и уже есть колоссальным. И это абсолютно ожидаемо. Тектонический надлом уже произошел! Страна уже никогда не будет такой как была! Еще не до конца выиграв президентскую гонку, Зеленский уже ее изменил! Старые «политические элиты» сотрясаются в конвульсиях! Выиграют те из них, кто сможет вписаться в новые реалии. Не под Зеленского, а именно в реалии.

12. Мяч под водой уже почти ничто не держит! Он все равно скоро начнет свое движение.

13. Об этом в следующих частях... Дайте мне, пожалуйста, хотя бы принятые сейчас 24 часа на это, дамы и господа! Будьте снисходительны!

Джерело: блог Олега Устенка

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