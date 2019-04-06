ЦВК може оприлюднити результати виборів 7 квітня



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Засідання Центральної виборчої комісії, де можуть оголосити результати виборів, відбудеться завтра близько 12:00

Центральна виборча комісія (ЦВК) у неділю, 7 квітня, проведе засідання, на якому може оголосити результати виборів президента України. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як зазначається, засідання Центральної виборчої комісії, де можуть оголосити результати виборів, відбудеться завтра близько 12:00.

«7 квітня, орієнтовно о 12:00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення офіційних результатів чергових виборів президента України 31 березня 2019 року», - йдеться у заяві ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центрвиборчком до кінця доби, 6 квітня, очікує паперові протоколи з уточненнями результатів виборів президента ще від двох окружних виборчих комісій.

Крім того, протягом п'ятниці, 5 квітня, члени Центральної виборчої комісії відправили на уточнення ще 13 протоколів про результати виборів в Україні. ЦВК 5 квітня прийняла від окружних виборчих комісій (ОВК) усі оригінали протоколів про результати голосування з мокрими печатками.