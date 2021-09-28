Скільки заплатять українці за опалення власного будинку за нинішніх цін на газ та вугілля?

Поточна газова криза в частині ціни не впливає категорично на вартість опалення будинку в сезон

Розрахунок вартості за сезон зроблено за різними типами енергії та з урахуванням утеплений будинок чи не утеплений

Питання загальної вартості опалення помешкання щорічно є актуальним для споживача. Ще рік тому обговорювали це із Наталка Прудка.

Цікаво, що для польських споживачів є доступний ресурс, який щорічно порівнює таку вартість із розрахунку за сезон за різними типами енергії та утеплення помешкання.

Якими ж є показники по Україні з урахуванням поточних цін енергоносіїв, та регульованих цін на електрику? Результати розрахунку на графіку нижче.

Для нового утепленого буднику 250 кв м вартість опалення в сезон може коливатись від 10 тис грн до 60+ тис грн.

Аналогічні показники для старого НЕ утепленого будинку значно вищі: від 10+ тис грн до 90+ тис грн.

Тепловий насос у лідерах за рахунок високого коефіцієнту корисної дії. Хоча і живиться електроенергією. Порядок цифр 10 тис. грн. (До речі «кондиціонер у режимі обігріву» – і є тепловий насос «повітря-повітря»)

Електроенергія – наступна (двозонний тариф за поточної ціни ее): 20-30 тис. грн.

Дрова, газ, пічне паливо – дуже близькі між собою, але вже дорожчі: від 20+ тис. грн. до 40+ тис. грн.

Вугілля та пілети – ще вища вартість. Електроенергія із рівним тарифом по добі – вже ближча до цієї категорії енергоносіів: від 30+ тис. грн. до порядку 50/60 тис. грн.

Перший висновок, який можна зробити – поточна газова криза в частині ціни не впливає (поки що) категорично на вартість опалення будинку в сезон. Тільки за рахунок ціни двостороннього договору 7,40 грн/ м3. Чому?

Тому що 7,4 грн/м3 + доставка + ПДВ = (грубо) 10 грн/м3. Але може бути й трохи більше. Сподіваюсь, правда, що газ буде в доступі.

Зрозуміло, що для населення, що проживає у багатоквартирному будинку та має централізоване опалення із альтернативами, як то кажуть «не розженешся». Про те, чому ціна на газ для ТКЕ 7,4 грн/м3, не забезпечить відсутність зростання тарифів на тепло – писала окремо. Звичайно, завжди є опція не переглядати тарифи, але це виливається просто в борги. В кінці цього ланцюга – Нафтогаз, який відповідно до останніх новин, вже шукає кеш на закупівлю газу.

Із правди життя – придбати дрова – вже проблема. Про це пише й Сергій Следзь.

Тобто – як завжди. Все, наче б то, добре, але зовсім не зовсім…

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