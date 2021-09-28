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    Кремль пропонує Україні знову сісти на газову голку

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    Росія висловила готовність&nbsp;обговорювати з Україною постачання газу - Кремль пропонує Україні знову сісти на газову голку
    Росія висловила готовність обговорювати з Україною постачання газу
    фото: tass.ru

    Речник Путіна попросив інші країни не втручатися в російсько-угорські відносини та запропонував Києву перемовини про постачання газу

    Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про готовність Росії обговорювати з Україною питання прямої закупівлі газу, пише ТАСС.

    «Звичайно. Цього ніхто не відкидав. До того ж, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і представниками російської сторони на різному рівні», – сказав речник Кремля.

    Він також прокоментував новий газовий контракт з Угорщиною.

    «Ми реалізуємо наші двосторонні відносини з Угорщиною. Йдеться саме про довгостроковий контракт, який і буде гарантувати надійні, передбачувані, ритмічні поставки блакитного палива в Угорщину за гарантованими, економічно вигідними маршрутами. Нічиї права тут не порушуються. Жодні норми міжнародної торгівлі тут не порушуються», – сказав Пєсков.

    Представник Кремля додав, що інші країни, в тому числі Україна, не можуть втручатися в цей аспект російсько-угорських відносин.

    Нагадаємо, МЗС України викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією.

    Учора, 27 вересня, міністр закордонних справ Петер Сійярто та голова російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.

    У Міністерстві закордонних справ у відповідь вирішили перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

    Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що «газовий контракт Угорщини та РФ – це удар по Україні, ми будемо відповідати без жалю».

    Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом». Угорський дипломат назвав цю угоду «не політичною», а питанням енергетичної безпеки країни.

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    Теги: Росія енергетика газ Газпром Угорщина Україна прессекретар
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    Кремль пропонує Україні знову сісти на газову голку