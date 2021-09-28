Кремль пропонує Україні знову сісти на газову голку

Речник Путіна попросив інші країни не втручатися в російсько-угорські відносини та запропонував Києву перемовини про постачання газу

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про готовність Росії обговорювати з Україною питання прямої закупівлі газу, пише ТАСС.

«Звичайно. Цього ніхто не відкидав. До того ж, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і представниками російської сторони на різному рівні», – сказав речник Кремля.

Він також прокоментував новий газовий контракт з Угорщиною.

«Ми реалізуємо наші двосторонні відносини з Угорщиною. Йдеться саме про довгостроковий контракт, який і буде гарантувати надійні, передбачувані, ритмічні поставки блакитного палива в Угорщину за гарантованими, економічно вигідними маршрутами. Нічиї права тут не порушуються. Жодні норми міжнародної торгівлі тут не порушуються», – сказав Пєсков.

Представник Кремля додав, що інші країни, в тому числі Україна, не можуть втручатися в цей аспект російсько-угорських відносин.

Нагадаємо, МЗС України викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією.

Учора, 27 вересня, міністр закордонних справ Петер Сійярто та голова російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.

У Міністерстві закордонних справ у відповідь вирішили перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що «газовий контракт Угорщини та РФ – це удар по Україні, ми будемо відповідати без жалю».

Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом». Угорський дипломат назвав цю угоду «не політичною», а питанням енергетичної безпеки країни.

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