Місяць війни. Перша леді звернулась до українців та світу (відео)

За нашими вікнами ще чути вибухи. Але скоро вони стануть переможним салютом

За нашими вікнами ще чути вибухи. Але скоро вони стануть переможним салютом

Олена Зеленська опублікувала англомовне відео про війну Росії проти України

Рівно місяць тому ми прокинулися від вибухів, які не вщухають досі. Ми прокинулися в іншій реальності, де війна прийшла в наш дім. На війні час іде по-іншому.

Ми постаршали на десяток років. Ми навчилися розрізняти снаряди за звуком. Ми зіткнулися не просто з російським загарбником – ми зіткнулися з воєнними злочинцями, які свідомо вбивають мирне населення.

Він вбиває дітей. 121 загибла дитина – 121 рана на нашому серці, яка ніколи не загоїться.

Загиблі від ворожих обстрілів мирні мешканці лежать у братських могилах у Маріуполі, в Ірпені, в Бучі на подвір’ях власних будинків. Сотні тисяч наших людей без зв’язку на відрізаних ворогом територіях – у підвалах Маріуполя, Київщини, Харківщини.

Понад 10 мільйонів вимушених переселенців – у інших регіонах чи країнах. Люди, які вчора мали дім, роботу й плани, водночас втратили все і залежать від гуманітарної допомоги.

13 зруйнованих та понад 246 обстріляних лікарень – це теж чиїсь відібрані життя, бо так відібрано право на лікування. Вбито шістьох та поранено 16 медиків…

Але. Наші лікарі продовжують рятувати навіть у таких умовах. І в підвалах лікарень народилося вже понад 15 тис. малюків.

291 пошкоджена або зруйнована школа.

Але. Наші діти вчать уроки у бомбосховищах, бо знання знадобляться їм у мирному житті, яке обов’язково буде.

Поки ми живі, завжди є «але». Поки ми живі, ми відбудуємо зруйноване, ми зцілимо страждання, ми станемо кращими й сильнішими. Тому обов’язково треба жити!

Бо за цей місяць ми дещо дізналися про себе.

Ми дізналися, як миттєво об’єднуємося й даємо відсіч.

Як самовіддано допомагаємо, рятуємо та ділимося останнім.

Що ми не здаємося.

Ми довели, як сильно любимо близьких.

Як любимо свої міста й рідні вулиці.

Як шалено любимо свою країну.

І що ми всі – українці, незалежно від регіону, національності чи мови.

Я хочу вклонитися кожному і кожній із вас – тримаєте ви зараз зброю чи дитину за руку. Бо саме ви рятуєте Україну й рятуєте світ. Адже це – війна у Європі. І я дякую Європі та світу, які розуміють це і стали надійним тилом для наших жінок і дітей.

За нашими вікнами ще чути вибухи. Але скоро вони стануть переможним салютом.

Джерело: блог Олени Зеленської

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