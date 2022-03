Вони вже загинули. Українці, про яких треба знати

Нині всі українці – в чомусь волонтери

Паша Лі. Актор і телеведучий. Мама – із Закарпаття, тато – кореєць із Криму. Коли сталося вторгнення, Паша, як і кожен українець, захотів бути корисним своїй країні. Він вивозив людей з охопленого війною Ірпеня і загинув.

Настя Яланська. Її авто прицільно розстріляли, коли вона везла допомогу відрізаній від сполучення Бучі.

Анатолій Бережний, переселенець із Сєвєродонецька, також допомагав з евакуацією жителям Ірпеня. До автобуса залишалося дійти 200 метрів, коли в його групу влучила російська міна.

Олександра Поліщук, зоозахисниця, опікувалася притулком для собак. Загинула в Херсоні, коли снаряд поцілив у її будинок.

Два волонтери, які намагалися нагодувати голодних тварин в екопарку під Харковом і були за це розстріляні… Їхніх імен ми ще не знаємо, але обов’язково знатимемо.

Ці люди загинули, рятуючи й допомагаючи.

Я хочу, щоб ви про них знали.

Я хочу вклонитися всім волонтерам – загиблим і живим.

Зараз вони нарівні з армією тримають на своїх плечах країну. Знаходять амуніцію для військових. Під вогнем доправляють гуманітарні вантажі та вивозять з-під обстрілів людей. Приймають біженців.

Їхня зброя – велике серце, і по ньому щохвилини цілить ворог. Та він його не зупинить. Адже нині всі українці – в чомусь волонтери. Безкоштовно годують і селять. Стають до роботи замість тих, хто виїхав чи загинув. Діляться останньою пластинкою ліків. Відвідують самотніх немічних сусідів. Розбирають у сім’ї покинутих і загублених тварин.

Щодня у групах наших міст і районів у соцмережах нові питання: «Вітаю, чим я можу бути корисним? Як я можу допомогти?» Так постають нові волонтери. Лише будьте живі, будь ласка. Прошу вас, будьте живі.

________________

Pasha Li was a Ukrainian actor and TV presenter. His mother is from Zakarpattia, and his father is a Korean from Crimea. When Russia attacked Ukraine, Pasha wanted to be helpful to his country like every Ukrainian. He took people out of war-torn Irpin and died.

Nastya Yalanska. Her car was shot while she was carrying aid to Bucha, which is currently cut off from the сonnection.

Anatoliy Berezhny, an immigrant from Severodonetsk. He also helped to evacuate Irpen residents. He was just 200 meters away from his bus when a Russian mine hit his group.

Oleksandra Polishchuk was an animal rights activist who cared for the dog shelter. She died in Kherson when a shell hit her house. Two volunteers who tried to feed hungry animals at the Ecopark near Kharkiv were shot for it - we do not know their names yet, but we will know them soon for sure.

All these people died rescuing and helping.

I want you to know about them.

I want to pay my respects to all dead and alive volunteers.

Now they are on a par with the army, holding our country on their shoulders. They find ammunition for the military, carrier humanitarian cargoes, and evacuate people under fire. They accept refugees.

Their weapon is their big hearts, and the enemy targets it every minute. But he will not stop them. Since today all Ukrainians are now volunteers in some way. They feed and settle people for free. They go to work instead of those who escaped or died. They share the last medicine and visit lonely and weak neighbors. They take away abandoned and lost pets. New questions appear at the city and house chats every day: «Hello, how may I help you? How may I be helpful?» Here is how new volunteers appear. Just stay alive, please. I beg you, stay alive!

Джерело: блог Олени Зеленської

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.