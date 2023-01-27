У цей день вшановується пам’ять жертв Голокосту

Той, хто пам'ятає історію, – завжди сильніший. Давайте пам'ятати

Попіл, цілі приміщення попелу. Людського. Все що залишилося від сотень тисяч закатованих людей. А ті в’язні, яких бійці 1-го Українського фронту знайшли живими, – не могли повірити, що їх прийшли визволяти. Це сталося 27 січня 1945 року.

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Так людство дізналося про Аушвіц – найбільший із гітлерівських концтаборів смерті. Тут замучили понад мільйон людей, більшість із яких – єврейської національності, адже нацистський режим ставив на меті винищити цілі нації.

Ми знаємо про цей злочин, бо його зупинили, задокументували, засудили. І запам’ятали.

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Із 2005 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (за ініціативою в тому числі України) в цей день вшановується пам’ять жертв Голокосту – нацистського винищення євреїв.

Невимовно важка дата. Але саме вона несе нам надію у сучасні важкі дні. Коли агресор намагається винищити українців.

27 січня нагадує нам: усі тирани будуть зупинені і покарані. Все, що побудовано на ненависті та смерті, – не встоїть. Тоді як народ, пам'ять, самопожертву, любов – винищити не можна.

Той, хто пам'ятає історію, – завжди сильніший. Давайте пам'ятати.