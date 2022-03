В Україні – терор проти мирного населення, а не «порятунок», як запевняє Росія

«Запевняю, що Польща добре потурбується про українських дітей, яких війна вигнала з дому» – такі важливі слова каже у зверненні до світу перша леді Польщі пані Агата Дуда.

На початку вторгнення РФ я попросила колег, перших леді та джентльменів, свідчити для світу про те, що відбувається в Україні. Що тут – війна, а не «спецоперація». Що тут – терор проти мирного населення, а не «порятунок», як запевняє Росія.

Перша леді Польщі свідчить про те, що бачить на власні очі, адже абсолютна більшість із мільйона українських дітей-біженців знайшла прихисток саме в її країні.

Дякуємо, що ви стали нашим тилом, брати поляки! Ми цього не забудемо!

«I assure you that Poland will take good care of Ukrainian children who were expelled from their homes by the war», — said Poland's first lady, Agatha Duda.

At the beginning of the war, I asked the first ladies and gentlemen to tell the world what is happening in Ukraine. That this is a war, not a «special operation». This is a terror against the civilian population, but not a «salvation» as Russia claims.

The First Lady of Poland testifies that she sees with her own eyes - because the vast majority of the current million Ukrainian refugee children have found refuge in her country. Thank you for becoming our rear, fraternal Poles! We will not forget this.

Джерело: блог Олени Зеленської

