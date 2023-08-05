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Заробляв на ухилянтах? ДБР затримало у Києві районного воєнкома

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Заробляв на ухилянтах? ДБР затримало у Києві районного воєнкома
Затримання начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки
фото: ДБР

Воєнкома викрито в участі в масштабній схемі переправлення чоловіків за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у тому, що був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило 3 серпня на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку, повідомляє пресслужба ДБР.

За розробленою організаторами схемою, чоловікам оформлювався пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги становила $10 тис.

Працівники ДБР задокументували отримання спільниками грошей від декількох військовозобов’язаних.

Зловмисникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

Наразі до начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у майже 2 млн грн.

Подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу відносно начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Триває досудове слідство. Встановлюються інші факти та особи, можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Теги: ухилянти слідство Київ Державне бюро розслідувань злочин

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