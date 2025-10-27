Головна Думки вголос Олександр Кочетков
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Ракета «Буревісник». Ховрах, якого ніхто не бачить, а він є

Ядерний «Буревісник» здатен виходити в інші виміри
колаж: glavcom.ua

«Буревісник» Путіна: ракета-привид, яку ніхто не бачив

Вже декілька разів змушений був коментувати Бункерного стосовно «вдалих випробувань ракети «Буревісник» з ядерним двигуном і необмеженою дальністю польоту». І ще доведеться. Раз є така «буревісна» цікавість, то прокоментую.

Маю визнати, що тут Путін таки правий: ця ракета дійсно не має аналогів у світі і навіть за його межами. Бо ні її старт, ні її політ не здатен зафіксувати жоден пристрій планети Земля. Хоча на старті вона начебто має довжину 12 м, в польоті 9 м, діаметр понад 1 м.

Для порівняння: «Калібр» значно менший, але радари його чудово бачать. І радіоактивного сліду того крилатого Чорнобиля теж жоден супутник-шпигун не зафіксував. Бо якщо б засікли, то галасу було б більше, ніж від появи уельсівських марсіан. Бо вони людяніші за путіноїдів.

Макабричний «Буревісник» є справжнім символом російської воєнно-економічної могутності і походить напряму від «победоносного, як діди», ховраха, якого ніхто не бачить, а він є. Ракета-привід, ракета-симулякр, ракета-катастрофа, яку можна вигадати, вимріяти, лише сидячі на чарівній валізі.

Мабуть, відразу за командою «Пуск» неймовірний «Буревісник» переміщується кудись в інший простір і там гасає роками у від’ємному часі поза людськими можливостями свідомості. А потім Путін як встане на весь свій богатирський зріст та ще й кокошника зверху додасть, як гаркне невідмовну команду «За сучим велінням, за моїм бажанням!», тут «Буревісник» і з’явиться. І весь світ відразу на коліна впаде, ну, звісно, окрім Лукашенка. Бо той ще заздалегідь по-пластунськи відповзати почне...

Зрозуміло, що чекіст-людожер бреше, як дихає. Але раніше він хоча б брехав з реального приводу. Наприклад, патякав про вщент знищений «Орєшником» «Південмаш» у Дніпрі. Так там запуск ракети реально був, і до міста вона долетіла, хоча нікуди її головні частини не влучили. А зараз Путін бреше вже про те, чого не відбувалося взагалі. А інший воєнний злочинець Герасимов змушений підігрувати кремлівському фюрерку в огидному скетчі «Залякаймо лохів ядеркою!».

Якщо доводиться вдаватися до самодіяльного театру пристарілих маразматиків, то справи у Кремля зовсім не такі переможні, як звідти втирають Трампу. Та й той вже починає вірити через раз.

