На Рівненщині керівники військоматів побили підлеглого. ДБР розпочало розслідування (відео)

Працівники ДБР провели шість обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування.

Працівники Державне бюро розслідувань викрили посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Як зазначається, полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка.

Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення «виховних заходів» в хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення.

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Працівники ДБР провели шість обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування.

Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка.

У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин.

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Посадовця затримано. Йому оголошено про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Керівнику обласного ТЦК та СП оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Львівщини капітан побив солдата до напівсмерті, ДБР почало розслідування.

Також на Черкащині 21-річний хлопець побив військового на милицях.