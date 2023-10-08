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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Чому не росте українська економіка

glavcom.ua
Наша економіка «відростає» між кризами, причому майже ніколи не повертає втраченого
фото: Слово і Діло

Гопак на граблях – наш улюблений вид спорту

У нас люблять критикувати МВФ, жахатися їхніми програмами «реформ» в Україні.

Насправді в міжнародних фінансових організаціях сидять розумні люди, просто вони керуються старим принципом: «Що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику».

Просто треба бути суб'єктним Юпітером, а не «об'єктним» биком. Бути крокодилом, що пройшов через цунамі еволюцій, а не динозавром у вигляді глухої гілки розвитку. Не бути «шму».

Вміти відстояти свою модель розвитку, а чи не копіювати чужі без належної адаптації.

Наприклад, мою модель «великого поштовху» у вигляді уколу адреналіну в серце економіки для подолання кризи (монетарно-кредитно-бюджетно-споживчо-інвестиційний стимул) у нас навіть не намагаються застосовувати.

Усі сподіваються на «невидиму руку ринку», тактику «відростати повільно».

Загалом, звичайна стратегія виправдання байдикування.

Виходить, що наша економіка «відростає» між кризами, причому майже ніколи не повертає втраченого. Бовтається як кізяк в ополонці вже років 15.

Чому я написав про міжнародні фінансові організації?

Світовий банк оцінив темпи зростання ВВП РФ та переглянув їх у бік збільшення. В чому причина?

Читаємо коментарі Світового банку:

«…бюджетне стимулювання підтримало споживчий попит та військові витрати, тоді як енергетичний сектор скоротився менше, ніж очікувалося».

Про стимулювання зростання ВВП через споживчий попит та бюджетний стимул, у тому числі стимул ВПК та промисловості, я пишу не перший рік. Хто мене читає, той підтвердить.

Ось тільки у нас роками йдуть у протилежному напрямку, очікуючи отримати аналогічний результат у вигляді зростання. А зростання не приходить... Гопак на граблях – наш улюблений вид спорту.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка Світовий банк МВФ

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