Чому не росте українська економіка

Наша економіка «відростає» між кризами, причому майже ніколи не повертає втраченого

Гопак на граблях – наш улюблений вид спорту

У нас люблять критикувати МВФ, жахатися їхніми програмами «реформ» в Україні.

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Насправді в міжнародних фінансових організаціях сидять розумні люди, просто вони керуються старим принципом: «Що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику».

Просто треба бути суб'єктним Юпітером, а не «об'єктним» биком. Бути крокодилом, що пройшов через цунамі еволюцій, а не динозавром у вигляді глухої гілки розвитку. Не бути «шму».

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Вміти відстояти свою модель розвитку, а чи не копіювати чужі без належної адаптації.

Наприклад, мою модель «великого поштовху» у вигляді уколу адреналіну в серце економіки для подолання кризи (монетарно-кредитно-бюджетно-споживчо-інвестиційний стимул) у нас навіть не намагаються застосовувати.

Усі сподіваються на «невидиму руку ринку», тактику «відростати повільно».

Загалом, звичайна стратегія виправдання байдикування.

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Виходить, що наша економіка «відростає» між кризами, причому майже ніколи не повертає втраченого. Бовтається як кізяк в ополонці вже років 15.

Чому я написав про міжнародні фінансові організації?

Світовий банк оцінив темпи зростання ВВП РФ та переглянув їх у бік збільшення. В чому причина?

Читаємо коментарі Світового банку:

«…бюджетне стимулювання підтримало споживчий попит та військові витрати, тоді як енергетичний сектор скоротився менше, ніж очікувалося».

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Про стимулювання зростання ВВП через споживчий попит та бюджетний стимул, у тому числі стимул ВПК та промисловості, я пишу не перший рік. Хто мене читає, той підтвердить.

Ось тільки у нас роками йдуть у протилежному напрямку, очікуючи отримати аналогічний результат у вигляді зростання. А зростання не приходить... Гопак на граблях – наш улюблений вид спорту.